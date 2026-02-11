快訊

花光媽媽260萬去買房 兒要母別怪還說：就當投資在我身上

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中古姓男子幫媽媽保管1個裝有260萬元現金的LV提袋，卻趁對方去日本玩時擅自花光用來買房，事後傳訊稱「希望妳不要怪我」、「就當把錢投資在我身上吧」，古母氣炸回「枉費媽媽這麼信任你」；法院依侵占罪判古男2年8月，未扣案犯罪所得260萬元沒收，可上訴。

檢警調查，古的母親2024年11月11日邀大兒子、小兒子一同聚餐，因古母無使用金融帳戶存款習慣，就將260萬元現金放在LV提袋，並預計後天13日要出國旅遊，就將該手提袋、現金交給小兒子古男保管。

未料古男卻將現金私吞，直到媽媽21日回國後，竟然只將空空的LV提袋交還，但裡面現金全部消失，古母催討無果才找律師對兒子提告。

台中地院審理時，古男矢口否認侵占，辯稱從未看到這260萬元，只有80萬元，他沒有侵占媽媽的錢，因為媽媽說的數字和他保管的金額不同，所以不敢歸還；古的辯護人說，沒有任何紀錄證明證人古母自稱LV提袋內有260萬元，且古母曾說提袋內為275萬元，後又稱是260萬元，顯不合理。

古母證稱，她當時要去日本玩5天，11日出國前帶著260萬元並上鎖的包包，本來是275萬元，但出國前有用掉15萬元，來台中和2個兒子吃飯也告知錢的數量，因大兒子住處沒有守衛，小兒子說家裡有守衛可幫保管，吃完飯才將錢給小兒子保管。

古母還說，一回國就跟小兒子要求歸還，對方卻拖延，21日才告知她「把錢拿去投資買房子了」，就不還他錢了，且只還她空空的LV提袋，這才對小兒子提告；古的哥哥也說，弟弟說動用錢去買房，他聽到也很震驚，但對方沒出示合約，他也不能確定買房是否為真。

法院勘驗對話紀錄也發現，古男21日傳訊給母親說「媽，我要和妳表明一件事情，我動用了包包裡的錢拿去投資買房子了，我知道你一定會生氣我擅自做這決定」、「希望你不要怪我，如果妳能理解我，就當把錢投資在我身上吧。」

古母則回「枉費媽媽這麼信任你這個小兒子」、「這是非常不對的行為。」

中院認為，古男利用受託保管財物機會，未經媽媽同意擅自侵占260萬元，且犯後否認，至今沒與媽媽和解獲賠償，依侵占罪判他2年8月，未扣案260萬元沒收。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

侵占 買房
