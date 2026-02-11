台南香酥鴨店老闆酒駕撞死23歲女清潔員 檢今偵結起訴
台南香酥鴨店家鄭姓男子疑徹夜飲酒後，開車高速衝撞路旁作業的一輛民營垃圾車，擔任清潔員的23歲陳姓女子當場被撞死，鄭男被依公共危險罪移送後，檢方聲押獲准，檢方認他犯不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪嫌今偵結起訴。
檢方指出，鄭於去年12月16日凌晨飲酒後已達不能安全駕駛動力交通工具程度，仍駕駛轎車，於同日上午8時許，行經台南市安平區慶平路，逕行撞擊站立垃圾車後方的陳姓女清潔員，陳女因下半身粉碎性骨折、多重性外傷而當場死亡，經警到場處理，測得鄭吐氣所含酒精濃度達每公升0.95毫克。
檢方指出，檢察官於當日下午率法醫相驗及偵查，向法院聲請羈押鄭獲准。檢察官偵查終結，認鄭犯刑法中不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪嫌，向台南地院提起公訴，並於今日移審台南地院。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。