iOS 26更新…iPhone「下拉」偷看LINE訊息失效了！實測2招仍可用：難度飆升

談話全文／賴總統親率三軍司令說明軍購特別條例 強調國安不能等

誇張！美濃大峽谷上百人遭起訴 盜挖面積等同「2座澄清湖棒球場」

台南香酥鴨店老闆酒駕撞死23歲女清潔員 檢今偵結起訴

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南香酥鴨店家鄭姓男子疑徹夜飲酒後，開車高速衝撞路旁作業的一輛民營垃圾車，擔任清潔員的23歲陳姓女子當場被撞死，鄭男被依公共危險罪移送後，檢方聲押獲准，檢方認他犯不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪嫌今偵結起訴。

檢方指出，鄭於去年12月16日凌晨飲酒後已達不能安全駕駛動力交通工具程度，仍駕駛轎車，於同日上午8時許，行經台南市安平區慶平路，逕行撞擊站立垃圾車後方的陳姓女清潔員，陳女因下半身粉碎性骨折、多重性外傷而當場死亡，經警到場處理，測得鄭吐氣所含酒精濃度達每公升0.95毫克。

檢方指出，檢察官於當日下午率法醫相驗及偵查，向法院聲請羈押鄭獲准。檢察官偵查終結，認鄭犯刑法中不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪嫌，向台南地院提起公訴，並於今日移審台南地院。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南香酥鴨店家鄭姓男子疑徹夜飲酒後，開車高速衝撞路旁作業的一輛民營垃圾車，擔任清潔員的23歲陳姓女子當場被撞死，檢方今偵結起訴鄭男。圖／本報資料照

台南 垃圾車 酒駕
