誇張！美濃大峽谷上百人遭起訴 盜挖面積等同「2座澄清湖棒球場」

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

橋頭地檢署偵辦高雄美濃、大樹地區大規模盜採砂石案，今天宣布偵查終結，一共起訴人數達到驚人的106人，不僅查出有巨洞遭挖走「2座澄清湖棒球場」面積，還查出不法獲利高達3億元，其中參與盜採、回填廢土的市議員前助理石麗君昨被移審法院後，被立即裁定收押。

橋頭地檢署表示，去年8月間檢方獲報美濃地區成功段及新吉洋段多處土地遭大量挖取土石形成大型坑洞，估算開挖面積約為2個澄清湖棒球場總面積，峽谷般坑洞平均約深達 15 公尺，犯罪集團除挖取土石販售牟利外，並利用這些坑洞遭政府單位開罰後需要填平，做起租地、開挖盜採砂石、回填營建廢棄物的一條龍黑心犯罪產業鏈，又與土資場合謀將營建工程產出的營建廢棄土以砂石車載運進入土資場繞場繞單後，將營建廢棄物直接回填到挖取土石後留下的坑洞內，嚴重破壞當地國土環境。

檢方查出，犯罪集團盜採砂石、回填廢棄物「兩頭賺」不法獲利達3億元，全案規模驚人，檢方日前偵查終結，涉案人數破百，創下近年罕見紀錄，一口氣起訴多達106名被告，檢察長張春暉更形容，這是結構性、集團性的犯罪行為。

據了解，犯罪集團鎖定美濃成功段、新吉洋段及大樹、彌陀等多處農地，先是大肆盜採土石販售牟利，導致現場出現巨大的恐怖坑洞，深如「大峽谷」。

檢方從去年8月起發動14波搜索，動員大批檢警調人力，查扣現金3197萬元、多達43筆土地，以及38台曳引車與挖土機，其中查扣的重型機具車輛已在日前偵查中舉行變價拍賣會，拍賣扣案機具變現1225萬元。

高雄<a href='/search/tagging/2/美濃大峽谷' rel='美濃大峽谷' data-rel='/2/241770' class='tag'><strong>美濃大峽谷</strong></a>案偵結終結，前市議員特助石麗君等多人遭起訴。圖／本報資料照
高雄美濃大峽谷案偵結終結，前市議員特助石麗君等多人遭起訴。圖／本報資料照
高雄美濃大峽谷。圖／本報資料照
高雄美濃大峽谷。圖／本報資料照

盜採 砂石 廢棄物 棒球場 高雄市 美濃大峽谷
