超商面交 南市消防前局長涉賄起訴

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

<a href='/search/tagging/2/台南' rel='台南' data-rel='/2/177262' class='tag'><strong>台南</strong></a>地檢署證實，偵辦前局長李明峯等涉嫌貪瀆案件。本報資料照片
檢廉偵辦南市消防局前局長李明峯收賄案，查出李和密友楊詠琪涉收受消防設備曾姓業者賄賂三二○萬元，使民間捐贈人士向曾的公司訂購高壓細水霧機組等，檢方更追出曾男三度在南市消防局附近超商「面交」賄款，昨天依貪汙罪嫌起訴李和楊女。

全案去年十二月廿四日發動搜索，隔日檢方當庭逮捕並聲押李明峯、楊詠琪獲准，二人應訊期間承認犯行、願意繳回犯罪所得，昨移審，台南地院認為兩人有逃亡、串滅證之虞，裁定續押禁見。至於曾姓男子犯對於公務員不違背職務行為交付賄賂罪嫌獲緩起訴，須六個月內向繳交國庫一○○萬元及參加法治教育。

檢方查出，李明峯等人欲共同獲取銷售消防設備及器材商機與利益，李多次幫推廣或遊說民間人士捐贈曾姓男子公司或幫浦消防車，並要求消防局人員配合引導原欲捐贈救護車民眾轉為捐贈該機組或車輛，簽約訂購後，李明峯再審核同意捐給消防局，一共售出高壓細水霧機組十二組、幫浦消防車八輛，獲利四八○萬元，販售利潤由李、楊女、曾各分得三分之一，曾男先後給李、楊女各一六○萬元。

檢方從查扣手機發現，楊女和李明峯在消防局大隊相關通訊群組稱「現在起新開始的捐贈就細水霧，民眾捐贈意願就高很多，且車（意指消防車或其他救護車輛）根本沒利潤，還有很多麻煩」；李還於通訊軟體對話質疑曾姓男子利潤細節。另，檢方追出曾男三度以牛皮紙袋裝賄款，帶至南市消防局附近超商交付，匯款甚至放於李明峯公務車副駕駛座下方腳踏板處。

檢方指出，李明峯等人是否涉其他不法情事，持續偵辦中。

台南 收賄
