詐團囚禁車手全程監控 6成員被判總刑期4年1月至6年3月

以孫姓男子為首的詐騙集團，以「月薪10萬元，包吃包住，免出國」當誘餌，張姓男子被錄取後淪為車手並被帶到民宿監控7天。彰化地方法院審結，張男落網後配合偵辦，檢警揪出6名詐團成員，獲判無罪，孫男等人總刑期4年1月到6年3月。

判決書指出，張男民國111年間誤信輕鬆高薪文書工作的求才廣告，應徵後免面試，直接被詐團首腦孫男指示詐團成員趙男帶到某民宿限制行動，詐團成員楊男負責採買日常用品，趙男帶張男到3家金融機構開戶，張男不但是車手也變成人頭帳戶，詐團成員鄭男、李男、戴男負責監控張男提領被害人匯款。

張男接受指示到金融機構提款時，被行員發現神情有異，且他的帳戶內有異常存款900萬元，警方趕到帶回詢問，張男欲言又止，在警方勸說下才全盤托出，因而孫男等詐團成員全部落網，並阻止張姓被害人約600萬元「投資款」、彭姓被害人約300萬元「投資款」被提領。

詐團首腦孫男落網時，辯稱他也是應徵採買日常用品和跑腿的工作，沒人面試，到民宿才看同案其他詐團成員，張男已在民宿房間內，沒被限制自由，他曾陪張男到某銀行，沒進去，留在車上睡覺。