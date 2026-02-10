快訊

幾乎多一根停板 台積電盤後鉅額交易上看2,000元…封關上看34,000點？

《世紀血案》未獲授權就開拍 全體演員發聯合律師聲明「阻止上映」

已當6屆議員 新北議員周雅玲宣布「裸退」：這個時間點轉變滿好的

詐團囚禁車手全程監控 6成員被判總刑期4年1月至6年3月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

以孫姓男子為首的詐騙集團，以「月薪10萬元，包吃包住，免出國」當誘餌，張姓男子被錄取後淪為車手並被帶到民宿監控7天。彰化地方法院審結，張男落網後配合偵辦，檢警揪出6名詐團成員，獲判無罪，孫男等人總刑期4年1月到6年3月。

判決書指出，張男民國111年間誤信輕鬆高薪文書工作的求才廣告，應徵後免面試，直接被詐團首腦孫男指示詐團成員趙男帶到某民宿限制行動，詐團成員楊男負責採買日常用品，趙男帶張男到3家金融機構開戶，張男不但是車手也變成人頭帳戶，詐團成員鄭男、李男、戴男負責監控張男提領被害人匯款。

張男接受指示到金融機構提款時，被行員發現神情有異，且他的帳戶內有異常存款900萬元，警方趕到帶回詢問，張男欲言又止，在警方勸說下才全盤托出，因而孫男等詐團成員全部落網，並阻止張姓被害人約600萬元「投資款」、彭姓被害人約300萬元「投資款」被提領。

詐團首腦孫男落網時，辯稱他也是應徵採買日常用品和跑腿的工作，沒人面試，到民宿才看同案其他詐團成員，張男已在民宿房間內，沒被限制自由，他曾陪張男到某銀行，沒進去，留在車上睡覺。

彰化地院審結，認孫男等詐團成員在審理時坦承犯行，依詐欺罪、私刑拘禁罪判處孫男總刑期6年3月、趙男5年1月、鄭男4年9月、楊女4年1月、李男4年9月、戴男5年9月。

彰化地方法院判處孫姓男子為首的詐欺集團6名成員總刑期4年1月至6年3月。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判處孫姓男子為首的詐欺集團6名成員總刑期4年1月至6年3月。記者簡慧珍／攝影

詐團 民宿 被害人
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

失聯移工當車手落網後態度差又不願賠錢 法院判8年9月

失聯移工當詐團車手42人受害 彰院判8年9月

黎智英被判20年「實際是死刑」！香港法院：不因健康狀況予以減刑

網路想買菜遇詐騙 詐團要求提供有3萬元帳戶險被騙錢

相關新聞

詐團囚禁車手全程監控 6成員被判總刑期4年1月至6年3月

以孫姓男子為首的詐騙集團，以「月薪10萬元，包吃包住，免出國」當誘餌，張姓男子被錄取後淪為車手並被帶到民宿監控7天。彰化...

她找人幫郭董連署觸法 今獲法院諭知無罪理由曝光

曾代表民進黨參選桃園市楊梅區市議員的蕭立妍，被指控以每份200元代價委託同屆趙姓議員參選人幫郭董收購連署書，檢調搜索時，...

台中狠父虐兒長達7年 頻繁毒打不給飯吃釀少年罹重鬱下場出爐

台中1名男子和女友生4名小孩，他卻長期頻繁對大兒子施暴、皮帶抽打甚至揮鐵鎚，更不准吃飯讓孩子只靠學校營養午餐度日，社工驚...

想發過年財在北市東區開賭場 警方逮人搜出百萬賭金與5億籌碼

台北市大安警分局接獲線報，28歲陳姓男子在春節前夕，在安和路一段一處民宅，設置百家樂賭場想發過年財，警方調查後9日上門搜...

捷運車廂踹飛老婦法院認定「互相鬥毆」 Fumi阿姨挨罰4000元

「Fumi阿姨」去年9月29日下午4時許，因73歲曾姓婦人在捷運上強行逼迫讓位爆發糾紛，最後一腳將曾婦踹開在網路上爆紅，...

林姿妙親信涉貪詐6500萬先判2年半定讞 更一審再累加73年2月徒刑

宜蘭縣前公共造產專員許智信被控詐欺、貪汙6500萬元，宜蘭地院依貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪10罪、詐欺取財罪7罪判1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。