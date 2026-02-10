失聯移工當車手落網後態度差又不願賠錢 法院判8年9月

越南籍範姓（譯音）失聯移工擔任詐騙集團車手，去年兩個月內跑遍彰化縣和美與鹿港兩鎮多家ATM提領被害人匯款，每筆2萬5千元至9萬元，範男被捕後延長羈押才承認當車手。彰化地方法院審結，認為他犯後態度不算特別好且未賠償被害人損失，被判應執行有期徒刑8年9月。

判決書指出，範男民國108年來台，工作一年半後失聯，去年加入詐欺集團當車手，提領被害人血汗錢轉交收水手製造金流斷點。他加入的詐團在網路社群和通訊軟體平台刊「邀約砲」、「解鎖見面權限」、「付費即可交換色情影片」等廣告，強調高獲利、在家輕鬆兼職，誘騙被害人匯款指定人頭帳戶。

範男接受指示，兩個月內到鹿港、和美兩鎮多家超商和金融機構的ATM，提領42名被害人投資、購買觀看權限、家庭代工等匯款。有被害人驚覺受騙報案，警方循線逮捕範男，累計他提領87萬309元，被依詐欺罪嫌移送偵辦。