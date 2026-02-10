失聯移工當詐團車手42人受害 彰院判8年9月

快訊

中央社／ 彰化10日電

越南籍範姓失聯移工去年擔任詐騙集團車手，2個月內提領多達42名被害人受詐款項，落網時否認犯行，彰化地院依犯三人以上共同詐欺取財罪，定應執行有期徒刑8年9月。

台灣彰化地方法院今天公布判決書，32歲範姓移工於民國108年抵台，109年經雇主通報失聯，其居留許可被撤銷，逾期居留未離境，期間加入詐團當提款車手。

詐團先透過其餘成員投放網路廣告，以投資虛擬貨幣或交友加入會員等理由，要求受害者依指示匯款；範姓移工於去年4月至6月持人頭帳戶提款卡，多次提領來自42名被害人受詐匯款，再將款項轉交上層，製造金流斷點。

法官認為，被告原本在落網時否認犯行，偵查中羈押期間的警詢、延長羈押訊問才勉強承認犯行，且尚未償還被害人損失，犯後態度不算特別良好，其失聯期間觸犯詐欺犯罪，影響社會治安，顯然不適宜繼續在我國居留。

彰化地院依據被告所犯42項三人以上共同詐欺取財罪，定應執行有期徒刑8年9月，並應於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境。可上訴。

失聯移工 彰化 被害人
相關新聞

她找人幫郭董連署觸法 今獲法院諭知無罪理由曝光

曾代表民進黨參選桃園市楊梅區市議員的蕭立妍，被指控以每份200元代價委託同屆趙姓議員參選人幫郭董收購連署書，檢調搜索時，...

台中狠父虐兒長達7年 頻繁毒打不給飯吃釀少年罹重鬱下場出爐

台中1名男子和女友生4名小孩，他卻長期頻繁對大兒子施暴、皮帶抽打甚至揮鐵鎚，更不准吃飯讓孩子只靠學校營養午餐度日，社工驚...

想發過年財在北市東區開賭場 警方逮人搜出百萬賭金與5億籌碼

台北市大安警分局接獲線報，28歲陳姓男子在春節前夕，在安和路一段一處民宅，設置百家樂賭場想發過年財，警方調查後9日上門搜...

捷運車廂踹飛老婦法院認定「互相鬥毆」 Fumi阿姨挨罰4000元

「Fumi阿姨」去年9月29日下午4時許，因73歲曾姓婦人在捷運上強行逼迫讓位爆發糾紛，最後一腳將曾婦踹開在網路上爆紅，...

林姿妙親信涉貪詐6500萬先判2年半定讞 更一審再累加73年2月徒刑

宜蘭縣前公共造產專員許智信被控詐欺、貪汙6500萬元，宜蘭地院依貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪10罪、詐欺取財罪7罪判1...

生日相約談判債務...遭圍毆、電擊活活虐死 4惡煞最重判無期徒刑定讞

男子曾仁宏與李姓男子有債務糾紛，而找友人張峻嘉、黃信雄及李家瑞，一同在李生日當天約出來談判，雙方一言不和，曾等人將延長線...

