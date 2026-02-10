失聯移工當詐團車手42人受害 彰院判8年9月

越南籍範姓失聯移工去年擔任詐騙集團車手，2個月內提領多達42名被害人受詐款項，落網時否認犯行，彰化地院依犯三人以上共同詐欺取財罪，定應執行有期徒刑8年9月。

台灣彰化地方法院今天公布判決書，32歲範姓移工於民國108年抵台，109年經雇主通報失聯，其居留許可被撤銷，逾期居留未離境，期間加入詐團當提款車手。

詐團先透過其餘成員投放網路廣告，以投資虛擬貨幣或交友加入會員等理由，要求受害者依指示匯款；範姓移工於去年4月至6月持人頭帳戶提款卡，多次提領來自42名被害人受詐匯款，再將款項轉交上層，製造金流斷點。

法官認為，被告原本在落網時否認犯行，偵查中羈押期間的警詢、延長羈押訊問才勉強承認犯行，且尚未償還被害人損失，犯後態度不算特別良好，其失聯期間觸犯詐欺犯罪，影響社會治安，顯然不適宜繼續在我國居留。

彰化地院依據被告所犯42項三人以上共同詐欺取財罪，定應執行有期徒刑8年9月，並應於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境。可上訴。