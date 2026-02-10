她找人幫郭董連署觸法 今獲法院諭知無罪理由曝光
曾代表民進黨參選桃園市楊梅區市議員的蕭立妍，被指控以每份200元代價委託同屆趙姓議員參選人幫郭董收購連署書，檢調搜索時，蕭早一步出境，返國後遭桃檢依違反總統副總統選舉罷免法起訴，桃園地院審理終結今天宣判，認為證據不足，蕭女獲判無罪，本案仍可上訴。
起訴指出，46歲蕭立妍與郭台銘陣營聯繫連署與資金調度事宜，2023年10月2日上午，與趙男在桃園區某超商碰面，蕭交付500份空白連署書與5萬元現金，指示趙以200元代價賄賂具連署資格民眾進行連署；同年月13日下午，雙方又約在平鎮區某超商，趙交138份連署書，蕭又給300份空白連署書，答應繼續找人連署會將費用全支付。
趙男陸續找友人連署，2023年10月下旬遭檢調搜索，查扣297份完成的連署書，趙等人認罪，桃園地院審理後，趙獲判1年2月有期徒刑、緩刑3年，其餘參與連署的友人們則獲檢方緩起訴處分。
地院進行準備程序時，蕭女便否認涉案，表示檢方起訴內容全非事實，僅憑趙的單一指證就構陷她，解釋雙方見面是為了償還積欠的債務，並未委託收購連署書，出國不是避風頭，而是早已預定的洽商行程。
桃園地院說明，法院認為趙姓證人於偵查及審理的證述前後不一、說法矛盾，可信度不足，且依蕭、趙雙方聊天紀錄也未顯示真有委託趙付錢蒐集連署書，全案只有趙一人指控，又無其他補強證據，因為證據不足，無法認定被告蕭女有犯罪行為，因此諭知蕭「無罪」。
