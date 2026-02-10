台中狠父虐兒長達7年 頻繁毒打不給飯吃釀少年罹重鬱下場出爐

台中1名男子和女友生4名小孩，他卻長期頻繁對大兒子施暴、皮帶抽打甚至揮鐵鎚，更不准吃飯讓孩子只靠學校營養午餐度日，社工驚覺孩子因此罹患重鬱症；台中地院痛批，男子極盡粗暴不仁，剝奪親生兒子飲食與就醫權利，考量他認罪調解，依妨害幼童發育罪判他1年，緩刑5年，可上訴。

檢方起訴指出，男子和女友前後生了4個小孩，但他沒對孩子辦認領手續，一家6口同住西區房子；男子對大兒子不滿、缺乏耐心，自他國小4年級9歲起就長期揮打、凌虐成傷，卻幾乎沒帶去就醫，每周4次頻率拿衣架、鐵製木柄、鐵鎚或皮帶毆打，有時則掐脖、命罰跪。

檢方查出，男子不准大兒子吃飯，讓他只能吃學校營養午餐度日，孩子新舊傷遍布、未獲醫療照護，臉部有撕裂傷、腰側腫大、背部疼痛，雙膝也有瘀青，2017年學校見他反覆受傷，通報經台中市社會局緊急安置。

兒子經安置一段時間返家，但又遭生父施暴，直到2022年讀高中再度被學校通報，全身傷痕累累，並向社工吐露從小遭爸爸暴力對待、長年凌虐，醫院更診斷出他罹患複雜性創傷後壓力症候群、重鬱症等。

檢方依證詞、學校及社會局通報紀錄，及醫師相關診斷證明等，認定男子長期對兒童、少年妨害身心，偵結依妨害未滿18歲之人身心健全罪嫌起訴他。

台中地院查，男子身為生父，竟在兒子正直身心發展關鍵期，長達7年以每周至少4次毆打、掐頸，罰跪等施以積極暴行，又有未供飲食、傷不使療等消極虐待，逾越懲戒範圍兒該當凌虐行為，且釀兒子罹患重鬱症，確已嚴重妨害身心健全、發育。

中院直言，男子對無力抵抗的親生兒子造成嚴重損害，行為極盡粗暴不仁，剝奪其飲食與就醫權利，惡性非輕，考量他最終坦承，已和和解調解、賠償，孩子也已復學、回家住，生命安全暫獲保障，依妨害幼童發育罪判他1年，緩刑5年。