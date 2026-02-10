快訊

台南前消防局長李明峯及女密友涉收賄320萬 南檢今偵結起訴

北市內湖瑞陽公園怪男強抱兒童 家長制止也被打遭強制送醫

過年一到時間觀念崩壞？他曝台人「全改口」 網爆共鳴：會自動切換

台中狠父虐兒長達7年 頻繁毒打不給飯吃釀少年罹重鬱下場出爐

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中1名男子和女友生4名小孩，他卻長期頻繁對大兒子施暴、皮帶抽打甚至揮鐵鎚，更不准吃飯讓孩子只靠學校營養午餐度日，社工驚覺孩子因此罹患重鬱症；台中地院痛批，男子極盡粗暴不仁，剝奪親生兒子飲食與就醫權利，考量他認罪調解，依妨害幼童發育罪判他1年，緩刑5年，可上訴。

檢方起訴指出，男子和女友前後生了4個小孩，但他沒對孩子辦認領手續，一家6口同住西區房子；男子對大兒子不滿、缺乏耐心，自他國小4年級9歲起就長期揮打、凌虐成傷，卻幾乎沒帶去就醫，每周4次頻率拿衣架、鐵製木柄、鐵鎚或皮帶毆打，有時則掐脖、命罰跪。

檢方查出，男子不准大兒子吃飯，讓他只能吃學校營養午餐度日，孩子新舊傷遍布、未獲醫療照護，臉部有撕裂傷、腰側腫大、背部疼痛，雙膝也有瘀青，2017年學校見他反覆受傷，通報經台中市社會局緊急安置。

兒子經安置一段時間返家，但又遭生父施暴，直到2022年讀高中再度被學校通報，全身傷痕累累，並向社工吐露從小遭爸爸暴力對待、長年凌虐，醫院更診斷出他罹患複雜性創傷後壓力症候群、重鬱症等。

檢方依證詞、學校及社會局通報紀錄，及醫師相關診斷證明等，認定男子長期對兒童、少年妨害身心，偵結依妨害未滿18歲之人身心健全罪嫌起訴他。

台中地院查，男子身為生父，竟在兒子正直身心發展關鍵期，長達7年以每周至少4次毆打、掐頸，罰跪等施以積極暴行，又有未供飲食、傷不使療等消極虐待，逾越懲戒範圍兒該當凌虐行為，且釀兒子罹患重鬱症，確已嚴重妨害身心健全、發育。

中院直言，男子對無力抵抗的親生兒子造成嚴重損害，行為極盡粗暴不仁，剝奪其飲食與就醫權利，惡性非輕，考量他最終坦承，已和和解調解、賠償，孩子也已復學、回家住，生命安全暫獲保障，依妨害幼童發育罪判他1年，緩刑5年。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

複雜性創傷後壓力症候群
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

民進黨立委林宜瑾涉詐領助理費持續審理中 助理獲緩刑判決理由曝

民進黨立委林宜瑾涉詐領助理費1412萬元 助理認罪今獲判緩刑

未滿6月大男嬰遭生父母凌虐至顱骨骨折、腦神經嚴重受損 南檢雙雙起訴

免費營養午餐、接班人選受關注 侯友宜：準備好再對外說明

相關新聞

台中狠父虐兒長達7年 頻繁毒打不給飯吃釀少年罹重鬱下場出爐

台中1名男子和女友生4名小孩，他卻長期頻繁對大兒子施暴、皮帶抽打甚至揮鐵鎚，更不准吃飯讓孩子只靠學校營養午餐度日，社工驚...

捷運車廂踹飛老婦法院認定「互相鬥毆」 Fumi阿姨挨罰4000元

「Fumi阿姨」去年9月29日下午4時許，因73歲曾姓婦人在捷運上強行逼迫讓位爆發糾紛，最後一腳將曾婦踹開在網路上爆紅，...

林姿妙親信涉貪詐6500萬先判2年半定讞 更一審再累加73年2月徒刑

宜蘭縣前公共造產專員許智信被控詐欺、貪汙6500萬元，宜蘭地院依貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪10罪、詐欺取財罪7罪判1...

生日相約談判債務...遭圍毆、電擊活活虐死 4惡煞最重判無期徒刑定讞

男子曾仁宏與李姓男子有債務糾紛，而找友人張峻嘉、黃信雄及李家瑞，一同在李生日當天約出來談判，雙方一言不和，曾等人將延長線...

一家三口訪清境農場餵馬...拍照時馬匹突咬2歲童 二審逆轉判賠71萬

蔡姓男子一家三口在5年前到清境農場觀山牧區遊覽，蔡妻手抱2歲兒子在「餵馬區」拍照時，馬匹靠近甩咬幼童右耳，二人摔倒在地，...

偷出國怕被男友發現 意想天開塗改護照出入境章被送辦

高雄一名女子去年出國旅行，但擔心被男友發現她偷出國，便在護照上的出入境章用原子筆塗抹，去年11月她搭郵輪返國，移民署發現...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。