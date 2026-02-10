聽新聞
想發過年財在北市東區開賭場 警方逮人搜出百萬賭金與5億籌碼
台北市大安警分局接獲線報，28歲陳姓男子在春節前夕，在安和路一段一處民宅，設置百家樂賭場想發過年財，警方調查後9日上門搜索，當場查獲33名賭客、工作人員及近百萬元賭金，籌碼更高達5億7756萬元。
春節假期即將到來，警方今年加強重要節日安全維護工作，2月9日正式展開，大安分局在9日凌晨3時許，持台北地院核發搜索票，會同刑事特勤中隊及敦化南路派出所組成專案小組，前往安和路一段執行搜索勤務，當場查獲百家樂職業賭場1處。
警方在現場查獲陳姓負責人、數名美女荷官、工作人員及賭客等共33人，當場查扣賭資現金91萬元與籌碼共計5億7756萬元，另有無線電、監視器等多項相關證物。全案詢後依賭博罪移請台北地檢察署偵辦，賭客依違反社維法裁處。
