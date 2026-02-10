捷運車廂踹飛老婦法院認定「互相鬥毆」 Fumi阿姨挨罰4000元

「Fumi阿姨」去年9月29日下午4時許，因73歲曾姓婦人在捷運上強行逼迫讓位爆發糾紛，最後一腳將曾婦踹開在網路上爆紅，事後遭警方依涉犯社會秩序維護法裁罰6000元。經Fumi阿姨聲明異議，新北地方法院上月裁定撤銷原處分，改處罰鍰4000元，且不得再抗告。

Fumi阿姨聲明異議主要一只為，當時曾女以裝有金屬容器的提袋多次襲擊自己的膝部，幾經忍讓仍不斷受其侵擾，始以腳踢之方式阻止騷擾，應屬合法正當防衛之權利行使。且雙方行為均未成傷，並不該當社維法互相鬥毆之規定。

法官自當時捷運車廂內的監視畫面，認定前半段雙方互加暴行於對方但未成傷，已屬社維法規定互相鬥毆，並無疑義。至於曾婦第四度以物品對Fumi阿姨施暴時，已遭Fumi阿姨以左腳阻擋，而未見曾婦持物品繼續對其施暴，堪認曾婦對Fumi阿姨的侵害已屬過去，此部分便與正當防衛規定之現在不法侵害要件不合。