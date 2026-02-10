生日相約談判債務...遭圍毆、電擊活活虐死 4惡煞最重判無期徒刑定讞

男子曾仁宏與李姓男子有債務糾紛，而找友人張峻嘉、黃信雄及李家瑞，一同在李生日當天約出來談判，雙方一言不和，曾等人將延長線放在李身上通電，造成李因電流通過心臟休克死亡，最高法院依傷害曾、張無期徒刑；黃、李則分別被判14年6月、14年徒刑，全案確定。

曾仁宏2024年2月1日晚間邀約李談判債務處理事宜，過程中曾等人對李心生不滿，隔日凌晨分別拿棍棒毆打、刺青針刺擊李的雙手、雙腳、肩膀、臀部、口部等，再拿電擊棒電擊李，並拆解延長線後，在李身上形成通路，再插電對李持續電擊。

李全身多處擦傷、瘀傷、燒灼傷，曾等人見狀將李抬進小客車後座，並開車至醫院丟包，但李仍因多發性鈍傷及電擊傷，導致電流通過心臟引發心因性休克而不治死亡。

台南地方法院國民法官庭一審認為曾仁宏、張峻嘉、黃信雄及李家瑞等人依共同犯傷害致死罪，曾判無期徒刑、褫奪公權終身；張判無期徒刑、褫奪公權終身；黃14年6月徒刑；李14年徒刑。

曾仁宏僅就量刑上訴，指有意願賠償被害人家屬，且一審適用自首卻減刑及依累犯加重其刑有所不當，請求從輕量刑。李、張及黃主張證人證詞均存在有瑕疵或有證明力不足，均主張無罪。