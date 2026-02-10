聽新聞
0:00 / 0:00
生日相約談判債務...遭圍毆、電擊活活虐死 4惡煞最重判無期徒刑定讞
男子曾仁宏與李姓男子有債務糾紛，而找友人張峻嘉、黃信雄及李家瑞，一同在李生日當天約出來談判，雙方一言不和，曾等人將延長線放在李身上通電，造成李因電流通過心臟休克死亡，最高法院依傷害曾、張無期徒刑；黃、李則分別被判14年6月、14年徒刑，全案確定。
曾仁宏2024年2月1日晚間邀約李談判債務處理事宜，過程中曾等人對李心生不滿，隔日凌晨分別拿棍棒毆打、刺青針刺擊李的雙手、雙腳、肩膀、臀部、口部等，再拿電擊棒電擊李，並拆解延長線後，在李身上形成通路，再插電對李持續電擊。
李全身多處擦傷、瘀傷、燒灼傷，曾等人見狀將李抬進小客車後座，並開車至醫院丟包，但李仍因多發性鈍傷及電擊傷，導致電流通過心臟引發心因性休克而不治死亡。
台南地方法院國民法官庭一審認為曾仁宏、張峻嘉、黃信雄及李家瑞等人依共同犯傷害致死罪，曾判無期徒刑、褫奪公權終身；張判無期徒刑、褫奪公權終身；黃14年6月徒刑；李14年徒刑。
曾仁宏僅就量刑上訴，指有意願賠償被害人家屬，且一審適用自首卻減刑及依累犯加重其刑有所不當，請求從輕量刑。李、張及黃主張證人證詞均存在有瑕疵或有證明力不足，均主張無罪。
台南高分院二審考量曾犯行的參與程度等一切情狀，量刑合法有據，也無濫用裁量權之處，另其餘3人部分，一審認定事實、適用法律，均無違背經驗法則及論理法則，維持一審判決。案件上訴，最高法院認為二審判決認事用法沒有違背法令之處，量刑妥適，駁回上訴而定讞。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。