快訊

國1南下楠梓段聯結車、小貨車、小客車連環撞 「紫爆」回堵約11公里

獨／爆出黑馬！中央存保標售台北101股權15% 宏泰集團全拿

S媽請律師和具俊曄爭遺產？小S怒了：造謠的人「心思非常骯髒」

聽新聞
0:00 / 0:00

生日相約談判債務...遭圍毆、電擊活活虐死 4惡煞最重判無期徒刑定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子曾仁宏與李姓男子有債務糾紛，而找友人張峻嘉、黃信雄及李家瑞，一同在李生日當天約出來談判，雙方一言不和，曾等人將延長線放在李身上通電，造成李因電流通過心臟休克死亡，最高法院依傷害曾、張無期徒刑；黃、李則分別被判14年6月、14年徒刑，全案確定。

曾仁宏2024年2月1日晚間邀約李談判債務處理事宜，過程中曾等人對李心生不滿，隔日凌晨分別拿棍棒毆打、刺青針刺擊李的雙手、雙腳、肩膀、臀部、口部等，再拿電擊棒電擊李，並拆解延長線後，在李身上形成通路，再插電對李持續電擊。

李全身多處擦傷、瘀傷、燒灼傷，曾等人見狀將李抬進小客車後座，並開車至醫院丟包，但李仍因多發性鈍傷及電擊傷，導致電流通過心臟引發心因性休克而不治死亡。

台南地方法院國民法官庭一審認為曾仁宏、張峻嘉、黃信雄及李家瑞等人依共同犯傷害致死罪，曾判無期徒刑、褫奪公權終身；張判無期徒刑、褫奪公權終身；黃14年6月徒刑；李14年徒刑。

曾仁宏僅就量刑上訴，指有意願賠償被害人家屬，且一審適用自首卻減刑及依累犯加重其刑有所不當，請求從輕量刑。李、張及黃主張證人證詞均存在有瑕疵或有證明力不足，均主張無罪。

台南高分院二審考量曾犯行的參與程度等一切情狀，量刑合法有據，也無濫用裁量權之處，另其餘3人部分，一審認定事實、適用法律，均無違背經驗法則及論理法則，維持一審判決。案件上訴，最高法院認為二審判決認事用法沒有違背法令之處，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

無期徒刑 國民法官 張峻
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

黎智英遭重判20年 英國政府放寬港人BNO簽證資格

黎智英遭重判20年 聯合國要求立即撤銷判決放人

黎智英遭重判20年 英外相：將迅速與中國進一步交涉

黎智英遭重判20年 陸外交部：不得就此發表不負責任言論

相關新聞

一家三口訪清境農場餵馬...拍照時馬匹突咬2歲童 二審逆轉判賠71萬

蔡姓男子一家三口在5年前到清境農場觀山牧區遊覽，蔡妻手抱2歲兒子在「餵馬區」拍照時，馬匹靠近甩咬幼童右耳，二人摔倒在地，...

北捷被逼讓座…Fumi阿姨踹飛白髮婦代價曝 法院2關鍵認定互毆

大眾運輸「優先席」讓座爭議不斷，去年9月一名老婦搭乘北捷時，車廂內明明還有其他空位，仍堅持要坐在優先席的人讓位，甚至用手提袋持續攻擊對方，該乘客不堪其擾，憤而起身「一腳踹飛」老婦。

偷出國怕被男友發現 意想天開塗改護照出入境章被送辦

高雄一名女子去年出國旅行，但擔心被男友發現她偷出國，便在護照上的出入境章用原子筆塗抹，去年11月她搭郵輪返國，移民署發現...

已婚警官莊武能與竹縣議員搶女人 傳訊索1千萬辯「整人遊戲」改判5月

台南市警局前秘書室主任莊武能因婚外情糾紛，傳訊息勒索新竹縣張姓議員1千萬元，警方開槍逮捕時還衝撞員警，檢方依恐嚇取財等罪...

台北101前董座林鴻明判8年1月服外役監 申請假釋結果出爐

台北101前董事長林鴻明被控掏空股票上市金尚昌公司，依違反證券交易法判刑8年確定，另依偽造文書罪判刑3月確定，合併執行有...

高金素梅遭約談 蘇一峰驚訝：應該查共諜的國安站來抓助理費？

無黨籍立委高金素梅遭控人頭詐領助理費，台北地檢署今指揮調查局國家安全維護工作站，兵分30路搜索，約談高金素梅等18人到案...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。