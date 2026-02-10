快訊

一家三口訪清境農場餵馬...拍照時馬匹突咬2歲童 二審逆轉判賠71萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

蔡姓男子一家三口在5年前到清境農場觀山牧區遊覽，蔡妻手抱2歲兒子在「餵區」拍照時，馬匹靠近甩咬幼童右耳，二人摔倒在地，幼童軟骨缺損需手術，蔡男向清境農場、委外維管馬匹的李姓業者求償231萬餘元，一審認定，業者在餵馬區設有「保持距離」的警告標語，也有人員提醒，判免賠，二審逆轉，認定業者對於設備管理、人員配置都有欠缺，判賠71萬元。

蔡男主張，他與妻子、年僅2歲多的兒子在2021年4月初時，購票進入清境農場，在場內觀山牧區的「餵馬區」柵欄外，要替妻子跟兒子與馬匹合照時，馬突然靠近二人，馬朝兒子的右耳咬甩，當時妻子手抱兒子，二人因馬咬甩而跌落在地，兒子受有右耳撕裂傷、耳軟骨缺筍、腦部挫傷的傷勢，妻子則是左膝擦挫傷。

蔡姓男子一家三口向清境農場，以及負責清境農場內觀山牧區綿羊、馬匹管理、飼養、照顧、活動的李姓業者，向法院提出損害賠償告訴，向清境農場與李姓業者，求償醫藥費、慰撫金、懲罰性賠償金等合計231萬餘元。

南投地院審理時，李姓業者主張，「餵馬區」設有圍欄、欄外有繫繩、警告標語，還有人員宣導，蔡男一家三口，沒注意現場標語，未聽從人員宣導，逕自靠近馬匹而受傷，業者無責。

清境農場抗辯，清境農場是國軍退除役官兵輔導委員會所轄的農場機構，不是消保法的企業經營者，即便認定是消保法規範的經營者，觀山牧區的馬術活動服務，由李姓業者提供，農場不負消保法責任。

一審審酌，現場設有「靠近我（馬）要保持兩個手臂的距離」、「保持距離、預防咬傷」的宣導標語，也有工作人員在場宣導，要站在有安全維護線外拍照，另外，馬場柵欄在國內並無設置標準，認定業者無違反任何注意義務的情形，判免賠。

蔡男一家上訴台中高分院，但二審指出，雖然現場設有標語，但假日人潮多，遊客不一定會看到宣導標語，加上工作人員也證稱，無法掌握所有遊客動向，雖然國內對於柵欄設置無規範，但業者設立標語，即已預見馬匹可能咬傷遊客，但卻沒有加強圍欄高度，讓馬匹不致將頭伸出圍欄外。

二審審認，李姓業者在案發後，又在圍欄外圍增加防護繩，增設警告牌，還把圍欄高度提高，可見依案發時的科技、能力是可以預防事故發生，但李卻有疏失未做，另外清境農場對業者負有監督之責，認定農場與業者有疏失，需負連帶賠償責任，考量可請求的金額後，判賠71萬元，仍可上訴。

蔡姓男子一家三口5年前前往清境農場，當時2歲兒子在拍照時，遭馬匹咬傷，妻子也受傷，蔡男向清境農場與維護管理的業者求償，一審判免賠，二審逆轉判賠71萬元。示意圖／摘自清境農場官網
蔡姓男子一家三口5年前前往清境農場，當時2歲兒子在拍照時，遭馬匹咬傷，妻子也受傷，蔡男向清境農場與維護管理的業者求償，一審判免賠，二審逆轉判賠71萬元。示意圖／摘自清境農場官網

