快訊

國1南下楠梓段聯結車、小貨車、小客車連環撞 「紫爆」回堵約11公里

獨／爆出黑馬！中央存保標售台北101股權15% 宏泰集團全拿

S媽請律師和具俊曄爭遺產？小S怒了：造謠的人「心思非常骯髒」

鉛球冠軍當街刺死18歲高中女友 法院裁定再延長羈押2月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中詹姓男子在校期間曾奪下鉛球比賽冠軍，他不滿18歲讀高三的詹姓女友分手，去年5月以交還寵物鼠為由約見面，卻光化日下刺死她，被依殺人罪收押、起訴；台中地院查，詹行凶後拿刀刺自己有不甘受罰心態，裁定他自2月12日第2次延長羈押2月，可抗告。

經查，24歲詹男體型壯碩，體重逾百公斤，在校期間參加鉛球比賽奪冠；詹為北部某高中三年級學生，成績優異還曾校內儀隊，當時將高中畢業卻遇上恐怖情人遭死劫。

檢警調查，詹男、詹女曾遠距離交往，分手後詹男仍想復合，去年5月10日以交還寵物鼠約詹女南下，詹女在友人陪同下赴台中南屯區社區樓下面交，未料見面不久詹男竟不顧200公尺外就是派出所，在人行道上持刀猛刺詹女數刀。

詹女中刀倒地，因肺部破裂大出血當場就失去呼吸心跳，人行道上鮮血遍布，場面驚悚，就連寵物鼠籠上也血跡斑斑。

詹男行凶後再持刀刺自己胸口好幾下，送醫前意識清楚，但傷勢加劇一度插管住進加護病房，住院6天後經檢警拘提、聲押獲准，台中地檢署偵結依殺人罪嫌起訴他。

台中地院審酌，詹男坦承全部犯行，其涉犯殺人罪嫌疑重大，為死刑、無期徒刑及10年以上有期徒刑重罪，伴隨逃亡之虞。

中院查，詹男犯後當場拿刀刺向自己，而有不甘受罰心態，再經訊後問詹表示目前已無輕生想法，但仍需持續服用藥物控制病情，認定若交保、限制住居等，不足以確保將來審判順利，裁定他自2月12日起，第2次延長羈押2月。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

案發現場。圖／報系資料照
案發現場。圖／報系資料照

人行道 寵物 殺人
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

攤架、冰箱、單車占道影響通行 南投展開人行道清理專案

視訊偷錄前女友露胸 現任女友發現竟貼上色情網站外流男遭判刑4月

他提供門號助詐出獄滿周年 再因帶小女友上摩鐵恐又得進去關

台北捷運2廁所遭連續縱火 重劃區自救會長裁定羈押

相關新聞

一家三口訪清境農場餵馬...拍照時馬匹突咬2歲童 二審逆轉判賠71萬

蔡姓男子一家三口在5年前到清境農場觀山牧區遊覽，蔡妻手抱2歲兒子在「餵馬區」拍照時，馬匹靠近甩咬幼童右耳，二人摔倒在地，...

北捷被逼讓座…Fumi阿姨踹飛白髮婦代價曝 法院2關鍵認定互毆

大眾運輸「優先席」讓座爭議不斷，去年9月一名老婦搭乘北捷時，車廂內明明還有其他空位，仍堅持要坐在優先席的人讓位，甚至用手提袋持續攻擊對方，該乘客不堪其擾，憤而起身「一腳踹飛」老婦。

偷出國怕被男友發現 意想天開塗改護照出入境章被送辦

高雄一名女子去年出國旅行，但擔心被男友發現她偷出國，便在護照上的出入境章用原子筆塗抹，去年11月她搭郵輪返國，移民署發現...

已婚警官莊武能與竹縣議員搶女人 傳訊索1千萬辯「整人遊戲」改判5月

台南市警局前秘書室主任莊武能因婚外情糾紛，傳訊息勒索新竹縣張姓議員1千萬元，警方開槍逮捕時還衝撞員警，檢方依恐嚇取財等罪...

台北101前董座林鴻明判8年1月服外役監 申請假釋結果出爐

台北101前董事長林鴻明被控掏空股票上市金尚昌公司，依違反證券交易法判刑8年確定，另依偽造文書罪判刑3月確定，合併執行有...

高金素梅遭約談 蘇一峰驚訝：應該查共諜的國安站來抓助理費？

無黨籍立委高金素梅遭控人頭詐領助理費，台北地檢署今指揮調查局國家安全維護工作站，兵分30路搜索，約談高金素梅等18人到案...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。