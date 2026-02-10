鉛球冠軍當街刺死18歲高中女友 法院裁定再延長羈押2月

台中詹姓男子在校期間曾奪下鉛球比賽冠軍，他不滿18歲讀高三的詹姓女友分手，去年5月以交還寵物鼠為由約見面，卻光化日下刺死她，被依殺人罪收押、起訴；台中地院查，詹行凶後拿刀刺自己有不甘受罰心態，裁定他自2月12日第2次延長羈押2月，可抗告。

經查，24歲詹男體型壯碩，體重逾百公斤，在校期間參加鉛球比賽奪冠；詹為北部某高中三年級學生，成績優異還曾校內儀隊，當時將高中畢業卻遇上恐怖情人遭死劫。

檢警調查，詹男、詹女曾遠距離交往，分手後詹男仍想復合，去年5月10日以交還寵物鼠約詹女南下，詹女在友人陪同下赴台中南屯區社區樓下面交，未料見面不久詹男竟不顧200公尺外就是派出所，在人行道上持刀猛刺詹女數刀。

詹女中刀倒地，因肺部破裂大出血當場就失去呼吸心跳，人行道上鮮血遍布，場面驚悚，就連寵物鼠籠上也血跡斑斑。

詹男行凶後再持刀刺自己胸口好幾下，送醫前意識清楚，但傷勢加劇一度插管住進加護病房，住院6天後經檢警拘提、聲押獲准，台中地檢署偵結依殺人罪嫌起訴他。

台中地院審酌，詹男坦承全部犯行，其涉犯殺人罪嫌疑重大，為死刑、無期徒刑及10年以上有期徒刑重罪，伴隨逃亡之虞。

中院查，詹男犯後當場拿刀刺向自己，而有不甘受罰心態，再經訊後問詹表示目前已無輕生想法，但仍需持續服用藥物控制病情，認定若交保、限制住居等，不足以確保將來審判順利，裁定他自2月12日起，第2次延長羈押2月。