「華爾街女神」母除策畫殺小姑還盜刻印章簽9億本票 上訴求輕判

有「華爾街女神」稱號的陳莉婷和母親胡青青覬覦家產，策畫殺害姑姑陳淑昭，被依家暴殺人未遂罪起訴，案件纏訟。胡青青因偽刻陳淑昭、陳淑美、陳淑貞3名小姑的印章、簽立9億本票，以宏照科技公司名義向台北地院聲請強制執行，北院依偽造有價證券罪判胡婦6年徒刑。胡婦針對量刑上訴，台灣高等法院今辯論終結，她聲稱雙腿無力，眼睛與耳朵都不好，請求從輕量刑。

陳莉婷過去在臉書宣稱自己是「華爾街女神」，有媒體報導她是台灣第1位獨立女交易員，但曾缺乏金融證照卻收取2949萬元學費開課教投資，違反證券投資信託及顧問法遭法辦。陳莉婷的父親原是台北市信義區地主的獨子，分得不少家產，父親死後，陳莉婷和母親胡青青（72歲）覬覦其他家產，常對姑姑陳淑昭家暴，陳淑昭因此聲請家暴保護令，但陳莉婷、胡青青早有犯罪計畫，想謀財害命，兩人一、二審都被依殺人未遂判刑8年，案件由高院更一審審理中。

胡青青明知陳淑昭3名小姑並未與宏照科技公司和謝姓、蕭姓男子間有任何金錢往來，也無債權債務關係，卻偽刻3人印章，再偽造3人簽立5紙總面額逾9億的本票，由宏照公司以民事聲請狀檢附本票，持向北院聲請裁定准予強制執行。

司法事務官信以為真，裁定准予強制執行其中4紙本票，陳淑昭等3人收到本票裁定才知不對勁，陳淑昭、陳淑美抗告，並提起確認本票債權不存在之訴，經確認本票債權均不存在，胡青青詐欺才沒得逞。

北院審理時，因另案入監的胡青青坦承不諱，一審認定她犯刑法偽造有價證券罪、使公務員登載不實罪。

北院認為胡青青與陳淑昭等3名小姑有親屬關係，卻導演這齣戲，嚴重損害小姑們的權益，更占用有限的司法資源，且犯後未和小姑們和解，小姑們為此還浪費律師費，審酌犯罪進程、本票面額高低，判她6年徒刑。

胡青青針對量刑上訴，高院今開庭，審判長詢問她是否有與被害人和解？對方有無另提民事訴訟？胡青青表示因「告訴人沒出來」所以沒和解，但對方也未求償。

檢察官請法院依法審酌刑度，胡婦的律師則稱她有和解意願，只是小姑們避不見面，胡婦自偵、審都認罪，沒有浪費司法資源。胡青青在最後陳述時表示「行走困難」，眼睛看不清楚，耳朵也不好，不過退庭後她獨自步行離去。