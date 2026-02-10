傳染病死因調查建立機制 法醫所、疾管署今簽合作協議

法務部法醫研究所與衛生福利部疾病管制署今天舉行「合作協議書簽署儀式」，未來雙方將針對「疑似傳染病致死」及「疑似預防接種疫苗致死」案件建立快速通報與檢驗機制，以落實公共衛生監測網，進而打造更具韌性的安全網之目標。

法務部長鄭銘謙在簽署儀式致詞表示，法務部與衛福部長期以來在各項業務上均有密切的互動，特別是在經歷了嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情的嚴峻挑戰後，深刻體會到司法相驗與疫情調查間緊密相連的關係。

衛福部次長莊人祥表示，這項合作協議的核心，在於深刻體認「協作」在防疫工作中的關鍵地位，簽署協議不僅是政府機關間行政協作的典範，更向社會大眾展現政府透過資源整合有效解決公眾問題的決心。

法務部指出，法醫所、疾管署2機關早在2017年至2021年間即針對「行政解剖」訂定合作協議，今天的簽署是在此互信基礎上，將合作範圍擴大，涵蓋至社會高度關注的疫苗不良反應與新興傳染病等案件。

本次協議明確規範了標準作業程序，未來當疾管署有緊急需求時，將採取「快速通報」模式，由法醫所即時派員執行檢體採樣與病理鑑識，確保每一個環節緊密銜接，協助疾管署以最快速度掌握疫情動態，防堵擴散風險。

法務部指出，法醫所自1998年成立以來，即承擔我國司法科學支援任務，更專責遺體解剖鑑識、藥毒物檢驗、血清證物分析與DNA鑑定等技術，透過本次協議，法醫所將於疑似傳染病死亡及疑似疫苗致死案例提供必要的法醫支援服務，成為疾管署的強力後盾。