快訊

麥當勞買一送一！滿額送大薯、早餐單點贈薯餅 歡樂送限定優惠還有6天

傳美台關稅協議本周簽署 王鴻薇：政府承諾開放牛絞肉、內臟

北捷被逼讓座…Fumi阿姨踹飛白髮婦代價曝 法院2關鍵認定互毆

聽新聞
0:00 / 0:00

傳染病死因調查建立機制 法醫所、疾管署今簽合作協議

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部法醫研究所與衛生福利部疾病管制署今天舉行「合作協議書簽署儀式」，未來雙方將針對「疑似傳染病致死」及「疑似預防接種疫苗致死」案件建立快速通報與檢驗機制，以落實公共衛生監測網，進而打造更具韌性的安全網之目標。

法務部長鄭銘謙在簽署儀式致詞表示，法務部與衛福部長期以來在各項業務上均有密切的互動，特別是在經歷了嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情的嚴峻挑戰後，深刻體會到司法相驗與疫情調查間緊密相連的關係。

衛福部次長莊人祥表示，這項合作協議的核心，在於深刻體認「協作」在防疫工作中的關鍵地位，簽署協議不僅是政府機關間行政協作的典範，更向社會大眾展現政府透過資源整合有效解決公眾問題的決心。

法務部指出，法醫所、疾管署2機關早在2017年至2021年間即針對「行政解剖」訂定合作協議，今天的簽署是在此互信基礎上，將合作範圍擴大，涵蓋至社會高度關注的疫苗不良反應與新興傳染病等案件。

本次協議明確規範了標準作業程序，未來當疾管署有緊急需求時，將採取「快速通報」模式，由法醫所即時派員執行檢體採樣與病理鑑識，確保每一個環節緊密銜接，協助疾管署以最快速度掌握疫情動態，防堵擴散風險。

法務部指出，法醫所自1998年成立以來，即承擔我國司法科學支援任務，更專責遺體解剖鑑識、藥毒物檢驗、血清證物分析與DNA鑑定等技術，透過本次協議，法醫所將於疑似傳染病死亡及疑似疫苗致死案例提供必要的法醫支援服務，成為疾管署的強力後盾。

法務部說，此次合作象徵我國防疫與司法調查的橫向整合，雙方基於傳染病防治法及行政程序法的協助精神，以資源共享達成國家資源配置的最佳效益。

法醫研究所今天與疾病管制署簽署合作協議書，左起疾管署長羅一鈞、衛福部次長莊人祥、法務部長鄭銘謙、法醫所所長侯寬仁。圖／法務部提供
法醫研究所今天與疾病管制署簽署合作協議書，左起疾管署長羅一鈞、衛福部次長莊人祥、法務部長鄭銘謙、法醫所所長侯寬仁。圖／法務部提供

法務部 疾管署 傳染病
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

法務部高層「廉政嫡系」出頭 謝名冠可望接掌廉政署

國台辦列為「台獨打手幫凶」 女檢陳舒怡派花蓮地檢署檢察長

檢察人事震撼彈 下任檢察總長是他？ 廉政署長馮成將高升法務部次長

卓榮泰當著AIT處長谷立言面 批在野黨版軍購案：不倫不類

相關新聞

已婚警官莊武能與竹縣議員搶女人 傳訊索1千萬辯「整人遊戲」改判5月

台南市警局前秘書室主任莊武能因婚外情糾紛，傳訊息勒索新竹縣張姓議員1千萬元，警方開槍逮捕時還衝撞員警，檢方依恐嚇取財等罪...

台北101前董座林鴻明判8年1月服外役監 申請假釋結果出爐

台北101前董事長林鴻明被控掏空股票上市金尚昌公司，依違反證券交易法判刑8年確定，另依偽造文書罪判刑3月確定，合併執行有...

北捷被逼讓座…Fumi阿姨踹飛白髮婦代價曝 法院2關鍵認定互毆

大眾運輸「優先席」讓座爭議不斷，去年9月一名老婦搭乘北捷時，車廂內明明還有其他空位，仍堅持要坐在優先席的人讓位，甚至用手提袋持續攻擊對方，該乘客不堪其擾，憤而起身「一腳踹飛」老婦。

偷出國怕被男友發現 意想天開塗改護照出入境章被送辦

高雄一名女子去年出國旅行，但擔心被男友發現她偷出國，便在護照上的出入境章用原子筆塗抹，去年11月她搭郵輪返國，移民署發現...

「華爾街女神」母除策畫殺小姑還盜刻印章簽9億本票 上訴求輕判

有「華爾街女神」稱號的陳莉婷和母親胡青青覬覦家產，策畫殺害姑姑陳淑昭，被依家暴殺人未遂罪起訴，案件纏訟。胡青青因偽刻陳淑...

名檢性騷4女還傳「奴才知道錯了」 改當律師職務法庭判罰俸10月確定

彰化地檢署前檢察官施教文被檢舉利用公務觸碰女書記官胸部，彰化地檢署請求個案評鑑，檢察官評鑑委員會認為施有懲戒必要，請法務...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。