名檢性騷4女還傳「奴才知道錯了」 改當律師職務法庭判罰俸10月確定

彰化地檢署前檢察官施教文被檢舉利用公務觸碰女書記官胸部，彰化地檢署請求個案評鑑，檢察官評鑑委員會認為施有懲戒必要，請法務部移送懲戒法院；監察院調查也發現施騷擾3名女子，通過彈劾。懲戒法院職務法庭第一審認定有1名女檢察官、1名女檢察事務官和2名女書記官遭性騷擾，判罰俸1年，約240萬元；第二審駁回施上訴確定。

施（68歲）是司法官學院40期結業，轟動一時的頂新製油案讓他聲名大噪，同時他也有「逃稅殺手」封號；性騷擾事件後，2023年12月31日退休，改當律師。

施教文被檢舉2022年9月30日下午與一名女檢察官聊天時，以言語及以手指比畫，當場評論對方身材「我真的要叫總務買布尺來量妳的腹部」，一度趁對方不及抗拒以手指碰觸對方胸部；施也被指2023年3月30日下午與另名女檢察事務官開會，利用空檔走到女同事的身後觸摸臀部。

檢評會調查，施教文2023年7月7日在財政部中區國稅局會議室開會時， 將女書記官坐的滾輪座椅拉到自己旁邊，握住她的雙手。2023年7月5日下午，施教文在鹿港鎮某臨時辦公室訊問證人時，趁打筆錄的一名女書記官不及抗拒，以手觸摸她的手背、環繞並觸摸她的腰部。

檢評會調查時，施教文表示因腰傷跌倒可能不慎誤觸對方，否認性騷擾，至於在國稅局緊握女子雙手，施聲稱是為了稱讚對方的工作表現。檢評會依據施事後傳給女檢官「主子！對不起，奴才知道錯了，不知道妳要用何種方式向妳道歉！」的簡訊，認定他確涉性騷擾。

檢評會認為施教文多次對女同事性騷擾，侵害被害人尊嚴，另破壞檢察官及檢察機關形象等，行為不檢、違犯情節重大，彰檢請求評鑑成立，報請法務部移送懲戒法院職務法庭審理。

監察院也調查出施教文任職彰檢期間，遭申訴4件性騷擾案，其中女書記官不僅被施碰觸手臂和手背，腰部被他的手指撫摸，還在多人面前說「她今天是被我叫來虐待的」。

職務法庭第一審審理期間，施教文並不認為自己有錯，但職務法庭認為他欠缺性別意識、不知尊重女性，違反檢察官倫理規範應「謹言慎行」的規定，但施在職22年工作表現良好，擁有博士學位的他不僅常幫同事的忙，也是長官得力助手，因此判他罰俸1年。

施上訴，自認無違失、無懲戒必要，並表示自己「以和為貴」，都先主動讓步道歉。