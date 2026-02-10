偷出國怕被男友發現 意想天開塗改護照出入境章被送辦
高雄一名女子去年出國旅行，但擔心被男友發現她偷出國，便在護照上的出入境章用原子筆塗抹，去年11月她搭郵輪返國，移民署發現她護照上出境章有塗改痕跡，將他當場送辦，雄檢考量她是初犯且犯後態度良好，偵結處分緩起訴，但須向公庫支付1萬元。
檢方調查，去年11月底女子搭乘巴哈馬籍郵輪「探索星號」從菲律賓返回高雄，準備入境時移民署發現她護照上有兩處出入境所蓋的查驗章被原子筆塗抹掉，移民署追問後，她才坦承是自己塗改，當場被依偽造公文書罪嫌移送法辦。
雄檢偵辦時，她坦承有塗改護照，宣稱是偷暪男友出國，為了不讓男友起疑，才會塗改出入境章抹掉。
檢察官考量她犯後態度良好，無前科，歷經此次教訓後應該再犯之虞，因此處分她緩起訴，但須向公庫支付1萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。