北捷被逼讓座…Fumi阿姨踹飛白髮婦代價曝 法院2關鍵認定互毆

憑什麼挑戰5,000元？穎崴坐穩股后 市場正在重算這筆帳

半導體布局關鍵！水電無虞 卓榮泰：全面接受新式核能技術

偷出國怕被男友發現 意想天開塗改護照出入境章被送辦

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄一名女子去年出國旅行，但擔心被男友發現她偷出國，便在護照上的出入境章用原子筆塗抹，去年11月她搭郵輪返國，移民署發現她護照上出境章有塗改痕跡，將他當場送辦，雄檢考量她是初犯且犯後態度良好，偵結處分緩起訴，但須向公庫支付1萬元。

檢方調查，去年11月底女子搭乘巴哈馬籍郵輪「探索星號」從菲律賓返回高雄，準備入境時移民署發現她護照上有兩處出入境所蓋的查驗章被原子筆塗抹掉，移民署追問後，她才坦承是自己塗改，當場被依偽造公文書罪嫌移送法辦。

雄檢偵辦時，她坦承有塗改護照，宣稱是偷暪男友出國，為了不讓男友起疑，才會塗改出入境章抹掉。

檢察官考量她犯後態度良好，無前科，歷經此次教訓後應該再犯之虞，因此處分她緩起訴，但須向公庫支付1萬元。

中華民國護照。示意圖／本報資料照
中華民國護照。示意圖／本報資料照

移民署 護照
