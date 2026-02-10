快訊

麥當勞買一送一！滿額送大薯、早餐單點贈薯餅 歡樂送限定優惠還有6天

傳美台關稅協議本周簽署 王鴻薇：政府承諾開放牛絞肉、內臟

北捷被逼讓座…Fumi阿姨踹飛白髮婦代價曝 法院2關鍵認定互毆

聽新聞
0:00 / 0:00

北捷被逼讓座…Fumi阿姨踹飛白髮婦代價曝 法院2關鍵認定互毆

聯合新聞網／ 綜合報導

Fumi阿姨去年出席記者會還原事發經過，並說明當下出腳的原因。圖／擷取自UDN影音
Fumi阿姨去年出席記者會還原事發經過，並說明當下出腳的原因。圖／擷取自UDN影音
大眾運輸「優先席讓座爭議不斷，去年9月一名白髮老婦搭乘北捷時，車廂內明明還有其他空位，仍堅持要坐在優先席的人讓位，甚至用手提袋持續攻擊對方，該乘客不堪其擾，憤而起身「一腳踹飛」老婦。近日法院判決出爐，踹人的乘客被依社會秩序維護法裁處4000元罰鍰，不可抗告。

事件發生後，網友發現該乘客是台灣大學高材生「Fumi阿姨」，他受訪時表示，當下原本因礙於身分不敢出聲，但在持續遭受攻擊下，為了保護自己才出腳讓婦人遠離，並非刻意攻擊。

該名婦人並非初犯，她前年就因不滿一對父女坐在優先席不讓座，持雨傘敲打女童，致右側小腿挫傷，台北地檢署依成年人故意對兒童犯傷害罪嫌起訴。

而Fumi阿姨雖為自保，但踹人行為因涉犯社會秩序維護法，近日裁定出爐。《三立新聞》報導，原定裁罰6000元，Fumi阿姨提出聲明異議，法院認為老婦在第四次施暴時，Fumi阿姨已用左腳阻擋，老婦未再繼續動手，侵害已屬過去，Fumi阿姨接續出腳踹人，已不符「現在不法侵害」的正當防衛要件

另外雙方明確對彼此施加暴行，雖未造成實際傷害，仍構成社會秩序維護法所稱的「互相鬥毆」，念在Fumi阿姨為初犯，加上過往素行、犯後態度良好，最終撤銷處分，改裁處4000元罰鍰，不可抗告。

北捷 優先席 讓座 老婦 鬥毆 台灣大學
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

連燒北捷2廁所 台中大夫第自救會長涉縱火聲押獲准

台中7旬男子涉北捷連續縱火案 北檢聲請羈押

上班上學文湖線列車異常 北捷曝初步調查原因

陳情多年無果…連燒北捷2廁所！台中大夫第自救會長移送北檢畫面曝光

相關新聞

已婚警官莊武能與竹縣議員搶女人 傳訊索1千萬辯「整人遊戲」改判5月

台南市警局前秘書室主任莊武能因婚外情糾紛，傳訊息勒索新竹縣張姓議員1千萬元，警方開槍逮捕時還衝撞員警，檢方依恐嚇取財等罪...

台北101前董座林鴻明判8年1月服外役監 申請假釋結果出爐

台北101前董事長林鴻明被控掏空股票上市金尚昌公司，依違反證券交易法判刑8年確定，另依偽造文書罪判刑3月確定，合併執行有...

北捷被逼讓座…Fumi阿姨踹飛白髮婦代價曝 法院2關鍵認定互毆

大眾運輸「優先席」讓座爭議不斷，去年9月一名老婦搭乘北捷時，車廂內明明還有其他空位，仍堅持要坐在優先席的人讓位，甚至用手提袋持續攻擊對方，該乘客不堪其擾，憤而起身「一腳踹飛」老婦。

偷出國怕被男友發現 意想天開塗改護照出入境章被送辦

高雄一名女子去年出國旅行，但擔心被男友發現她偷出國，便在護照上的出入境章用原子筆塗抹，去年11月她搭郵輪返國，移民署發現...

「華爾街女神」母除策畫殺小姑還盜刻印章簽9億本票 上訴求輕判

有「華爾街女神」稱號的陳莉婷和母親胡青青覬覦家產，策畫殺害姑姑陳淑昭，被依家暴殺人未遂罪起訴，案件纏訟。胡青青因偽刻陳淑...

名檢性騷4女還傳「奴才知道錯了」 改當律師職務法庭判罰俸10月確定

彰化地檢署前檢察官施教文被檢舉利用公務觸碰女書記官胸部，彰化地檢署請求個案評鑑，檢察官評鑑委員會認為施有懲戒必要，請法務...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。