北捷被逼讓座…Fumi阿姨踹飛白髮婦代價曝 法院2關鍵認定互毆
大眾運輸「優先席」讓座爭議不斷，去年9月一名白髮老婦搭乘北捷時，車廂內明明還有其他空位，仍堅持要坐在優先席的人讓位，甚至用手提袋持續攻擊對方，該乘客不堪其擾，憤而起身「一腳踹飛」老婦。近日法院判決出爐，踹人的乘客被依社會秩序維護法裁處4000元罰鍰，不可抗告。
事件發生後，網友發現該乘客是台灣大學高材生「Fumi阿姨」，他受訪時表示，當下原本因礙於身分不敢出聲，但在持續遭受攻擊下，為了保護自己才出腳讓婦人遠離，並非刻意攻擊。
該名婦人並非初犯，她前年就因不滿一對父女坐在優先席不讓座，持雨傘敲打女童，致右側小腿挫傷，台北地檢署依成年人故意對兒童犯傷害罪嫌起訴。
而Fumi阿姨雖為自保，但踹人行為因涉犯社會秩序維護法，近日裁定出爐。《三立新聞》報導，原定裁罰6000元，Fumi阿姨提出聲明異議，法院認為老婦在第四次施暴時，Fumi阿姨已用左腳阻擋，老婦未再繼續動手，侵害已屬過去，Fumi阿姨接續出腳踹人，已不符「現在不法侵害」的正當防衛要件。
另外雙方明確對彼此施加暴行，雖未造成實際傷害，仍構成社會秩序維護法所稱的「互相鬥毆」，念在Fumi阿姨為初犯，加上過往素行、犯後態度良好，最終撤銷處分，改裁處4000元罰鍰，不可抗告。
