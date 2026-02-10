護理師猛拍打病嬰腹部嗆「死白目」 她不滿被停業1個月...判決曝

快訊

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

衛生福利部桃園醫院劉姓護理師4年前在小兒加護病房，高舉右手拍打未滿3個月嬰兒的腹部，還說「看屁啊，死白目」等語，相關影片在網路流傳後，院方裁處停業1個月處分，她不服提行政訴訟，請求確認處分違法，台北高等行政法院判決敗訴，可上訴。

劉女在桃園醫院小兒加護病房擔任護理師，2022年8月間照顧未滿3個月、因病住院的嬰兒，卻因不滿嬰兒父親，情緒受到影響，便高舉右手後，再用力拍打正在哭鬧的嬰兒腹部共10下，邊打邊說「你爸早上還在那邊悠閒，一直盯著我們看，看屁啊，死白目，你以為喔，那麼愛住院，通報社工啦」等語。

劉女行為被側拍下來，影片2023年5月間被匿名發布在網路上，引起社會公憤，桃園醫院召開甄審及考績委員會會議，認為劉女有執行業務不正當行為，依護理人員法規定裁處停業1個月，停業期間自2023年5月12日至6月11日。

劉女不服處分提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟。劉女主張，她是以手呈杯狀拍撫腹部，緩解嬰兒哭鬧，這是照護的標準流程，且她是以穩定頻率拍撫，並無過重或不當。

她認為，縱使她拍撫時喃喃自語，也是針對家屬情緒宣洩，並非針對嬰兒，且3個月大幼兒也無理解的可能，她沒有悖於護理學理或倫理，並認為醫院知悉影片上傳網路後，隔天僅憑影片和網路輿論就做成裁罰，並沒有做任何實質調查，違反正當法律程序，請求確認處分違法。

北高行指出，劉女拍打嬰兒腹部發出砰砰聲，嬰兒腿部有時會因拍打而向上抬起，但認為嬰兒手部注射點滴、腳步連接生理監控儀器，應受特別照顧，實在沒有用力拍打腹部的必要，且劉女當時手舉高過頭、大力拍打腹部、口出惡言，不符合照護需求。

北高行認為，桃園醫院召開會議認定劉女行為造成幼童、家屬傷害，也違反醫院宗旨，辜負社會大眾對醫院的期待，造成極大負面影響，審酌後依法處以最低期間1個月停業處分，沒有違反正當行政程序、比利原則，判決劉女敗訴。

桃園醫院劉姓護理師以手拍打嬰兒腹部被停業一個月。圖／翻攝桃園市議員黃瓊慧臉書
