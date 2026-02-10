台北101前董座林鴻明判8年1月服外役監 申請假釋結果出爐

台北101前董事長林鴻明被控掏空股票上市金尚昌公司，依違反證券交易法判刑8年確定，另依偽造文書罪判刑3月確定，合併執行有期徒刑8年1月；林在八德外役監服刑申請假釋，矯正署審查核准，林上周獲釋返家過年。

矯正署假釋審議委員會依監獄行刑法審酌林鴻明的犯行情節、在監行狀、犯罪紀錄、教化矯治處遇成效、更生計畫，認林有悛悔實據，已符合假釋資格，簽准他的假釋案。

林鴻明前是原名「林三號」的金尚昌公司實際負責人，金尚昌以淡水水仙段13筆土地及米蘭段59筆土地，分別向中聯信託設定抵押擔保借款11億元及7億多元，不過，2001年起即未正常繳息。

林鴻明2002年指示人頭買受米蘭段土地，在中聯信託未同意下將土地移轉給人頭，回流4.8億元利益給林三號公司致獲利3.05億元；水仙段部分，林鴻明安排白天鵝建設公司以12億元標購債權，再使白天鵝將債權讓與給他掌控的啟揚公司，水仙段土地擔保等債務以7.5億元取得，林也未付清價款。

依確定判決，林鴻明指示金尚昌與啟揚公司締訂「以物抵債」契約，使金尚昌公司將水仙段土地及興建權利移轉給啟揚公司，以抵償土地擔保的本金11億元債務，致金尚昌遭受1.4億元的損害。