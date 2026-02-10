出言威脅護理師「等我傷好了就針對你」 台東男判拘役30日
台東1名林姓男子因病住院，未料住院期間，竟不時恐嚇護理人員，使得護理師心生畏懼，告知醫院主管後，報警處理，案經檢察官偵結起訴，法院依刑法恐嚇危害安全罪，判處林男拘役30日，得易科罰金，全案確定，不得上訴。法院針對護理人員的恐嚇行為，司法絕不寬貸。
判決書指出，林男因細故對某醫院護理師心生不滿，於去年9月17日，在該病房護理站前，對護理師出言恫稱「我知道你是誰，早晚會遇到，我要找社會人士，也要找議員，來醫院關心」、「我現在脾氣改很多，不然就打你，我一直在忍」、「等我傷好了我就針對你」等語恐嚇。
案由地檢署偵結聲請簡易判決處刑，林男於偵查中坦承犯行，並表示願接受拘役30日刑責，經檢察官同意後提起聲請。法院審酌被告行為已使護理人員心生畏懼，對其人身安全造成實質威脅，行為實屬不當，判處林男拘役30日，得易科罰金，全案確定，不得上訴。
法院強調，護理人員依法執行職務，肩負照護病患、維繫醫療秩序的重要角色，任何以言語或行為恐嚇、威脅，均可能破壞醫療安全，對公共利益造成傷害。司法機關對此類行為採取明確態度，正是對醫療現場最基本的保護。
醫界與護理團體對此判決表示肯定，指出近年醫療暴力與言語恐嚇事件頻傳，護理人員往往成為病患或家屬情緒失控下的第一個承受者，卻長期被忽視。護理團體直言，護理人員不是情緒宣洩的出口，更不是「應該忍耐」的對象，社會必須正視護理職場安全問題。
