快訊

北捷被逼讓座…Fumi阿姨踹飛白髮婦代價曝 法院2關鍵認定互毆

憑什麼挑戰5,000元？穎崴坐穩股后 市場正在重算這筆帳

半導體布局關鍵！水電無虞 卓榮泰：全面接受新式核能技術

出言威脅護理師「等我傷好了就針對你」 台東男判拘役30日

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東1名林姓男子因病住院，未料住院期間，竟不時恐嚇護理人員，使得護理師心生畏懼，告知醫院主管後，報警處理，案經檢察官偵結起訴，法院依刑法恐嚇危害安全罪，判處林男拘役30日，得易科罰金，全案確定，不得上訴。法院針對護理人員的恐嚇行為，司法絕不寬貸。

判決書指出，林男因細故對某醫院護理師心生不滿，於去年9月17日，在該病房護理站前，對護理師出言恫稱「我知道你是誰，早晚會遇到，我要找社會人士，也要找議員，來醫院關心」、「我現在脾氣改很多，不然就打你，我一直在忍」、「等我傷好了我就針對你」等語恐嚇。

案由地檢署偵結聲請簡易判決處刑，林男於偵查中坦承犯行，並表示願接受拘役30日刑責，經檢察官同意後提起聲請。法院審酌被告行為已使護理人員心生畏懼，對其人身安全造成實質威脅，行為實屬不當，判處林男拘役30日，得易科罰金，全案確定，不得上訴。

法院強調，護理人員依法執行職務，肩負照護病患、維繫醫療秩序的重要角色，任何以言語或行為恐嚇、威脅，均可能破壞醫療安全，對公共利益造成傷害。司法機關對此類行為採取明確態度，正是對醫療現場最基本的保護。

醫界與護理團體對此判決表示肯定，指出近年醫療暴力與言語恐嚇事件頻傳，護理人員往往成為病患或家屬情緒失控下的第一個承受者，卻長期被忽視。護理團體直言，護理人員不是情緒宣洩的出口，更不是「應該忍耐」的對象，社會必須正視護理職場安全問題。

台東1名林姓男子因病住院，未料住院期間，竟不時恐嚇護理人員，法院日前審結判處拘役30日，得易科罰金，全案確定，不得上訴。本報資料照片
台東1名林姓男子因病住院，未料住院期間，竟不時恐嚇護理人員，法院日前審結判處拘役30日，得易科罰金，全案確定，不得上訴。本報資料照片

恐嚇 護理師 病患
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

抽籤排班跨科支援惹議 高醫工會擬推「貼紙辨識」：被誤解好過出事

影／高醫遭控抽籤排班跨科支援 護理師曝心聲：超怕出包

住院嫌病房太冷！台中婦咆哮出腳狠踹護理師「褲上都鞋印」...下場慘了

流感季來襲急診塞爆 ICU護理師沉重提醒「餘生請把健康置頂」

相關新聞

已婚警官莊武能與竹縣議員搶女人 傳訊索1千萬辯「整人遊戲」改判5月

台南市警局前秘書室主任莊武能因婚外情糾紛，傳訊息勒索新竹縣張姓議員1千萬元，警方開槍逮捕時還衝撞員警，檢方依恐嚇取財等罪...

台北101前董座林鴻明判8年1月服外役監 申請假釋結果出爐

台北101前董事長林鴻明被控掏空股票上市金尚昌公司，依違反證券交易法判刑8年確定，另依偽造文書罪判刑3月確定，合併執行有...

北捷被逼讓座…Fumi阿姨踹飛白髮婦代價曝 法院2關鍵認定互毆

大眾運輸「優先席」讓座爭議不斷，去年9月一名老婦搭乘北捷時，車廂內明明還有其他空位，仍堅持要坐在優先席的人讓位，甚至用手提袋持續攻擊對方，該乘客不堪其擾，憤而起身「一腳踹飛」老婦。

偷出國怕被男友發現 意想天開塗改護照出入境章被送辦

高雄一名女子去年出國旅行，但擔心被男友發現她偷出國，便在護照上的出入境章用原子筆塗抹，去年11月她搭郵輪返國，移民署發現...

護理師猛拍打病嬰腹部嗆「死白目」 她不滿被停業1個月...判決曝

衛生福利部桃園醫院劉姓護理師4年前在小兒加護病房，高舉右手拍打未滿3個月嬰兒的腹部，還說「看屁啊，死白目」等語，相關影片...

名檢性騷4女還傳「奴才知道錯了」 改當律師職務法庭判罰俸10月確定

彰化地檢署前檢察官施教文被檢舉利用公務觸碰女書記官胸部，彰化地檢署請求個案評鑑，檢察官評鑑委員會認為施有懲戒必要，請法務...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。