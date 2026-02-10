快訊

年前雷霆除暴擴檢 中壢越籍男拒檢逃逸遭警開12槍落網

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

為落實2026年加強重要節日安全維護工作，桃園市警察局中壢分局昨晚10時起執行「雷霆除暴」擴大臨檢專案，動員78名警力，針對轄內外籍移工及青少年易聚集處所規畫15處臨檢點，並於4條主要幹道設置路檢點，輔以22組巡邏網全面清查。

中壢警分局指出，本周專案期間共查獲刑案142件，包含詐欺案44件、毒品案25件、竊盜案28件及各類通緝犯30件25人；另查獲公共危險（酒駕、危駕）14件，警方持續針對高風險犯罪樣態與危害公共安全行為精準打擊。

專案期間警方於2月4日傍晚執行旅宿業臨檢時，在中壢區中美路二段旅館內查獲港籍詐欺車手45歲李女，當場查扣金融卡27張及手機、筆記型電腦、插卡機等設備。經查，李嫌受僱於詐欺集團從事「試卡、派卡、提領」工作，警方即時攔阻其尚未提領即遭查獲，全案依詐欺罪、洗錢防制法移送偵辦。

另自強派出所員警於2月2日發現一輛懸掛他車車牌的白色自小客車拒檢逃逸，經通報攔截圍捕，普仁派出所員警依法使用警械12槍後仍逃逸，分局立即成立專案小組展開追緝，先於隔日通知涉案乘客31歲郭男到案，後於2月6日持拘票將越南籍駕駛29歲阮男拘提歸案，更當場於阮男身上查獲安非他命7包毒品，全案依毒品及公共危險罪嫌移送偵辦。

桃園市警察局督察長許頌嘉表示，「雷霆除暴」專案不僅展現警方強勢打擊犯罪的決心，也重視員警執勤安全與紀律要求。於勤前教育時提醒同仁，近日氣溫降低，執勤務必注意保暖，落實「安全第一」原則，確保人員安全、勤務安全與交通安全，同時要求嚴守風紀，宴飲場合增多之際更應嚴禁酒駕，維護警察良好形象。

桃園市警察局中壢分局昨晚10時起執行「雷霆除暴」擴大臨檢專案。圖／中壢警分局提供
桃園市警察局中壢分局昨晚10時起執行「雷霆除暴」擴大臨檢專案。圖／中壢警分局提供
中壢日前一輛小客車拒檢逃逸，警開12槍攔阻，先於隔日通知涉案乘客31歲郭男到案，隨後持拘票將越南籍駕駛29歲阮男拘提歸案。圖／中壢警分局提供
中壢日前一輛小客車拒檢逃逸，警開12槍攔阻，先於隔日通知涉案乘客31歲郭男到案，隨後持拘票將越南籍駕駛29歲阮男拘提歸案。圖／中壢警分局提供
中壢日前一輛小客車拒檢逃逸，警開12槍攔阻，先於隔日通知涉案乘客31歲郭男到案，隨後持拘票將越南籍駕駛29歲阮男拘提歸案。圖／中壢警分局提供
中壢日前一輛小客車拒檢逃逸，警開12槍攔阻，先於隔日通知涉案乘客31歲郭男到案，隨後持拘票將越南籍駕駛29歲阮男拘提歸案。圖／中壢警分局提供
警方於中壢區中美路二段旅館內查獲港籍詐欺車手45歲李女，當場查扣金融卡27張等物。圖／中壢警分局提供
警方於中壢區中美路二段旅館內查獲港籍詐欺車手45歲李女，當場查扣金融卡27張等物。圖／中壢警分局提供

詐欺 臨檢 毒品
