快訊

傳請李靚蕾律師團隊和具俊曄爭大S遺產 S媽回應了

3年半虧35億人民幣拚上市 藍箭航天5年內追上SpaceX？

高金素梅被控「詐領助理費」 列貪汙被告檢調搜索中

聽新聞
0:00 / 0:00

高金素梅被控詐領助理費 列貪汙被告檢調搜索中

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
立委高金素梅。圖／聯合報系資料照片
立委高金素梅。圖／聯合報系資料照片

無黨籍立委高金素梅被控違反貪汙治罪條例，涉嫌詐領助理費用。台北地檢署今早指揮調查局搜索高金素梅等人住居所等處，目前檢調持續搜索行動，其餘相關內容，北檢目前不便回應或說明。

據了解，高金素梅被列為貪汙治罪條例被告，被控涉嫌詐領助理費用，今早6時許，檢調搜索高金素梅位於陽明山菁山路的住處搜索。目前檢調還在其他處所搜索中。對此，台北地檢署今上午初步回應「目前不便回應或說明」。

國民黨立委羅智強今天上午7時許突然在臉書表示，「賴政權正在搜索高金素梅，民主寒冬來臨下一個又是誰？」，接著又錄製影片指出，賴清德不演了，再次出手劍指立院最認真、監督政府最有力的高金素梅，下一個要動誰？他為高金加油也希望大家集氣，不向獨裁的賴清德屈服。

無黨籍立委高金素梅被控違反貪汙治罪條例，涉嫌詐領助理費用。台北地檢署今早指揮調查局搜索她在立法院的辦公室。記者季相儒／攝影
無黨籍立委高金素梅被控違反貪汙治罪條例，涉嫌詐領助理費用。台北地檢署今早指揮調查局搜索她在立法院的辦公室。記者季相儒／攝影
無黨籍立委高金素梅被控違反貪汙治罪條例，涉嫌詐領助理費用。台北地檢署今早指揮調查局搜索她在立法院的辦公室。記者季相儒／攝影
無黨籍立委高金素梅被控違反貪汙治罪條例，涉嫌詐領助理費用。台北地檢署今早指揮調查局搜索她在立法院的辦公室。記者季相儒／攝影

高金素梅 檢調 助理費
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

高金素梅傳遭搜索 羅智強轟：下一個會是誰？

立委高金素梅服務處遭搜索 屏東部落友人驚訝錯愕

高金素梅服務處遭搜索 台北地檢署：目前不便回應或說明

立委高金素梅今遭搜索 辦公室證實「有」 但不知何事

相關新聞

立委高金素梅今遭搜索 辦公室證實「有」 但不知何事

無黨籍立委高金素梅今早遭搜索，高金幕僚簡短向記者表示，「有。但不知何事」。

高金素梅傳遭搜索 羅智強轟：下一個會是誰？

無黨籍立委高金素梅今天傳出住家遭檢調搜索，國民黨立委羅智強一早發文痛批，「民主寒冬來臨，下一個會是誰？」

高金素梅服務處遭搜索 台北地檢署：目前不便回應或說明

國民黨立委羅智強今天上午7時許突然在臉書表示，「賴政權正在搜索高金素梅，民主寒冬來臨下一個又是誰？」，接著又錄製影片指出...

委託查出軌！人妻提醒︰丈夫很聰明 偵探偷裝GPS雙雙挨告

搜集伴侶懷疑出軌證據，隨時變成侵犯私隱。1名人妻懷疑丈夫出軌，委託私家偵探協助調查，形容「丈夫很聰明」，丈夫有機會發現車上遭人偷偷安裝GPS定位器，提醒對方盡可能切勿安裝，但私家偵探為了節省人力，仍然在男方車上裝設GPS，反被人夫抓包控告2人，法官經審理後，裁定私家偵探「無故以電磁紀錄竊錄他人非公開之活動」罪成，判處3個月有期徒刑，但可易科罰金9萬元，人妻則獲判無罪。

高金素梅被控詐領助理費 列貪汙被告檢調搜索中

無黨籍立委高金素梅被控違反貪汙治罪條例，涉嫌詐領助理費用。台北地檢署今早指揮調查局搜索高金素梅等人住居所等處，目前檢調持...

立委高金素梅服務處遭搜索 屏東部落友人驚訝錯愕

無黨籍原民立委高金素梅服務處、國會辦公室今遭北檢搜索，消息傳回屏東，高金素梅屏東服務處主任麥玲鳳、團隊成員縣議員越秋女、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。