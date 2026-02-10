認養貓咪1個月退養代價慘 嘉義男判賠1.5萬違約金與12萬律師費

嘉義李姓男子因認養黑貓後不到2個月便退養，送養人林女以違約提告賠償10萬元及律師費，一審判李男共須賠償3萬5000元，雙方都不服上訴。嘉義地院二審，認為李男確實違反認養契約，判賠違約金1萬5000元，但律師費法院無權裁量酌減，仍要全額負擔林女兩審律師費用共12萬元。法院提醒民眾，簽署任何認養協議前務必審慎評估，一旦進入法律程序，敗訴方所負擔的訴訟與律師成本，往往遠高於最初的爭議金額。

林女表示，李男於2025年3月13日簽署愛心認養協議書，帶走1隻黑貓，卻在同年4月26日透過通訊軟體表達退養意願，並將貓送至指定處所。林女表示，依契約約定，認養1個月至1年內退養應支付10萬元罰金，且須負擔因爭訟產生的律師費。

李男主張，自己只是將貓暫時寄放在「愛媽」處，並非棄養或退養。他認為原審判決金額過高，且林女未依約共同為貓咪尋找新家庭，本身也應負擔部分過失責任，並質疑林女藉由訴訟獲取高額賠償，屬於權利濫用。

法官審理，李男在訊息中明確提到「可能要退養了」，且已將貓交還，行為符合契約規定的退養定義。不過，法官認為契約中關於「1個月至1年內退養一律處罰10萬元」的約定，未區分實際認養時間長短，對認養人造成過度經濟負擔。

考量李男實際認養時間僅1個月又14日，若直接要求支付10萬元，有違送養流浪貓的公益本質。法官酌減違約金至1萬5000元較為合理。

針對訴訟產生的律師費用，二審法院與原審見解不同。法官認為，契約明文約定「有過失之一方應負擔他方一切損失賠償，包括律師費用」，此屬損害賠償性質而非違約金，法院無權裁量酌減。