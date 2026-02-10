他提供門號助詐出獄滿周年 再因帶小女友上摩鐵恐又得進去關

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園洪姓工人於2023年6月間，帶著年僅15歲小女友先後在苗栗、桃園住處及摩鐵4度滾床單挨告，桃園地院審結，考量洪男與前女友家屬已和解，依4次對於未滿16歲女子性交罪，判應執行徒刑5月，由於他才因幫助犯詐騙出獄滿周年，此案不僅無法緩刑也不得易科罰金。

犯罪事實指出，現年約21歲的洪男，3年前18、19歲時，曾交往過1名15歲少女，兩人為男女朋友，當年明知小女友比他小3至4歲，案發時為未成年少女，對於性自主之判斷能力尚未成熟，竟仍於2023年6月間，多次與小女友發生關係。

兩人足跡遍及苗栗與桃園，洪男於同年6月間在苗栗某處與少女首次發生性行為；隨後於同月21日在洪男位於桃園市住處內二度交歡；2天後，兩人再度相約在中壢區交流道附近某摩鐵激戰，前後短短不到一個月，洪男帶著小女友發生4次性行為。

少女雙親獲悉氣炸，報警處理，雖然雙方當時是在「不違反女方意願」的情況下發生關係，但因法律保護未成年人身心發展，洪男行為仍觸法，檢警調閱戶籍資料，並透過性侵害案件驗傷診斷書、刑事警察局鑑定書及現場照片等關鍵證據，證實洪男犯行，洪男在法院審理過程，也坦承所有犯罪事實，並對自己的衝動行為表示後悔。

法官審酌，洪男為滿足一己私慾，戕害少女身心健全，行為實屬不該，雖然洪於事後已與少女家屬達成調解並按期履行，且犯後態度尚佳，但法官翻開他的前科紀錄發現，洪男曾因違反洗錢防制法及幫助詐欺取財罪，於2025年2月才剛執行完畢。

由於洪男在有期徒刑執行完畢後5年內再犯，不符緩刑要件，且「對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪」，法定本刑最重可達7年，依法不得易科罰金，獲判應執行5月的洪男，除了必須入監服刑外，還可向檢察官聲請易服社會勞動。

21歲洪姓工人3年前與15歲少女交往，兩人初嘗禁果，洪男帶著小女友4度在苗栗或桃園約會開房間，桃園地院依4次對於未滿16歲女子性交罪，判應執行徒刑5月。示意圖／Pixabay
21歲洪姓工人3年前與15歲少女交往，兩人初嘗禁果，洪男帶著小女友4度在苗栗或桃園約會開房間，桃園地院依4次對於未滿16歲女子性交罪，判應執行徒刑5月。示意圖／Pixabay

