他提供門號助詐出獄滿周年 再因帶小女友上摩鐵恐又得進去關
桃園洪姓工人於2023年6月間，帶著年僅15歲小女友先後在苗栗、桃園住處及摩鐵4度滾床單挨告，桃園地院審結，考量洪男與前女友家屬已和解，依4次對於未滿16歲女子性交罪，判應執行徒刑5月，由於他才因幫助犯詐騙出獄滿周年，此案不僅無法緩刑也不得易科罰金。
犯罪事實指出，現年約21歲的洪男，3年前18、19歲時，曾交往過1名15歲少女，兩人為男女朋友，當年明知小女友比他小3至4歲，案發時為未成年少女，對於性自主之判斷能力尚未成熟，竟仍於2023年6月間，多次與小女友發生關係。
兩人足跡遍及苗栗與桃園，洪男於同年6月間在苗栗某處與少女首次發生性行為；隨後於同月21日在洪男位於桃園市住處內二度交歡；2天後，兩人再度相約在中壢區交流道附近某摩鐵激戰，前後短短不到一個月，洪男帶著小女友發生4次性行為。
少女雙親獲悉氣炸，報警處理，雖然雙方當時是在「不違反女方意願」的情況下發生關係，但因法律保護未成年人身心發展，洪男行為仍觸法，檢警調閱戶籍資料，並透過性侵害案件驗傷診斷書、刑事警察局鑑定書及現場照片等關鍵證據，證實洪男犯行，洪男在法院審理過程，也坦承所有犯罪事實，並對自己的衝動行為表示後悔。
法官審酌，洪男為滿足一己私慾，戕害少女身心健全，行為實屬不該，雖然洪於事後已與少女家屬達成調解並按期履行，且犯後態度尚佳，但法官翻開他的前科紀錄發現，洪男曾因違反洗錢防制法及幫助詐欺取財罪，於2025年2月才剛執行完畢。
由於洪男在有期徒刑執行完畢後5年內再犯，不符緩刑要件，且「對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪」，法定本刑最重可達7年，依法不得易科罰金，獲判應執行5月的洪男，除了必須入監服刑外，還可向檢察官聲請易服社會勞動。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。