涉聚鼎科技利空避損 總經理王紹裘內線交易40萬交保
保護元件大廠聚鼎科技2022年間，公布重訊損失1億多元，創辦人張忠本在利空消息公告前，用人頭賣股避損上百萬元，調查局去年搜索約談6人到案，檢方訊後命張忠本兄弟檔等6人以10至150萬元交保，檢方9日再約談返台的總經理王紹裘與妻子欒大瑜，訊後各以40萬元交保。
張忠本是國內創投業大老，曾任中華開發副總經理，1997年他與連襟王紹裘共同創立聚鼎科技，從高分子材料起家，當時台灣PC市場正處於崛起的年代，聚鼎自USB裝置切入，成功取得一席之地。
據調查，聚鼎科技2022年8月10日發布重訊，指2022年第二季合併財務報告顯示營業損失1億多元，時任董事張忠本在消息公開前，利用妻子欒大瑞、胞弟張忠業等友帳戶賣出股票，規避損失上百萬元。
另外，聚鼎科技副總楊泓文用自己證券帳戶賣股避損數萬元；呂明勳則借用簡姓女同事帳戶買賣股票，但最後卻損失近萬元。
檢調去年11月底發動搜索，當時張忠本被諭令150萬交保，同案約談的王紹裘與欒大瑜出國未到案，檢調掌握2人近期返國，因此約談到案說明。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。