涉聚鼎科技利空避損 總經理王紹裘內線交易40萬交保

保護元件大廠聚鼎科技2022年間，公布重訊損失1億多元，創辦人張忠本在利空消息公告前，用人頭賣股避損上百萬元，調查局去年搜索約談6人到案，檢方訊後命張忠本兄弟檔等6人以10至150萬元交保，檢方9日再約談返台的總經理王紹裘與妻子欒大瑜，訊後各以40萬元交保。

張忠本是國內創投業大老，曾任中華開發副總經理，1997年他與連襟王紹裘共同創立聚鼎科技，從高分子材料起家，當時台灣PC市場正處於崛起的年代，聚鼎自USB裝置切入，成功取得一席之地。

據調查，聚鼎科技2022年8月10日發布重訊，指2022年第二季合併財務報告顯示營業損失1億多元，時任董事張忠本在消息公開前，利用妻子欒大瑞、胞弟張忠業等友帳戶賣出股票，規避損失上百萬元。

另外，聚鼎科技副總楊泓文用自己證券帳戶賣股避損數萬元；呂明勳則借用簡姓女同事帳戶買賣股票，但最後卻損失近萬元。