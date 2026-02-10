夫妻檔與姊弟檔聯手「假住院、真詐保」 北檢春安首日搜索 5人交保

男子唐宗聖（中）涉詐保被檢方諭令30萬交保、限制出境出海。 記者張宏業／攝影 調查局北機站掌握情資，指男子唐宗聖籌組詐保集團，找來妻子、前女友、胞姊共謀，以跌倒腦震盪等多種理由住院，取得醫師診斷證明後，再以副本理賠方式，向中部地區多家醫院詐領保險金，辦案人員9日搜索約談5人到案，台北地檢署複訊後，依詐欺罪命唐宗聖30萬元交保、限制出境出海。

同案約談的唐宗聖姊姊唐家惠20萬交保、妻子羅亦菲10萬交保、女子李欣薏20萬交保、男子羅凱文10萬交保。至於羅男邱姓前女友，先前已被方約談，訊後交保，經過濾相關扣案物，9日發動第2波搜索，全案是否有其他共犯，檢方擴大偵辦。

據調查，曾經從事汽車內勤業務的唐宗聖，因缺錢花用，涉於2021至2024年間，找來邱姓前女友、妻子羅亦菲、胞姊唐家惠共謀，向富邦人壽等公司投保高日額的險種，包括壽險與意外險，之後再以跌倒腦震盪等各種理由，要求住院治療，最後持醫師診斷證明，以副本理賠方式，向各家投保公司詐保數十至百萬元。

北機站查出，詐保被告知悉中部地區中小型醫院有病床，因此都前往特定醫院看診，方便住院詐領保險。而被告從事行業包括檳榔西施、汽車人員、小吃攤老闆娘等，比次兼有親戚、同事與男女朋友關係。

北機站發現，羅亦菲原本不在涉案名單，是唐宗聖的親友「好康道相報」，找她入局，才會捲入詐保事件，調查官分析保險公司移送資料後，認為全案有必要深入追查，報請北檢檢察官楊思恬指揮偵辦。

男子唐宗聖胞姊唐家惠涉詐保被檢方諭令20萬交保。 記者張宏業／攝影