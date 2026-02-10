林岱樺助理費案 釋煌智控政治辦案 檢駁絕無此事

高雄地檢署偵辦民進黨立委林岱樺詐領助理費案，與林關係密切的通法寺住持釋煌智被依背信、公益侵占等罪起訴，高雄地方法院昨傳喚釋到庭，他控檢辦案帶政治立場，是在「毀佛、滅寺、謗僧」，釋的律師還指檢察官日前暗訪寺廟，詢問志工寺內活動等行徑屬不當偵查；檢方反駁「絕無此事」。

釋煌智被控以林岱樺父親名義成立「林三郎覺教基金會」，標榜弘法、慈善為主，實則下設林岱樺參選市長競選團隊，成員薪資由基金會支出，形同輔選團隊，因成立宗旨與實際工作內容無關，被檢方提起公訴。

高雄地院昨首度傳喚釋煌智到庭，釋煌智對起訴內容不爭執成立基金會目的及金流來源，但否認盜取通法寺其他法師印章、身分證，更指基金會被搜出的政策部、組織部等組織結構圖，都與選舉無關。

庭審最後，他有感而發，指林三郎基金會成立以來捐款給仁武高中、高雄市警局，通法寺從未對外化緣，檢方偵辦卻將慈善活動汙名化，用抹黑、抹黃等方式洩密給特定媒體帶風向抹滅他人格。他直言，此案檢方若捨棄政治立場，「還能辦下去嗎？」指騙票搜索根本是在「毀佛、滅寺、謗僧」。他表示，承辦檢察官在延押庭上的續押理由竟然稱「會影響市長選舉」，這種帶有政治立場的說法已妨害司法公正。

釋煌智一度講到哽咽，最後向承審法官陳川傑說：「尊敬的審判長，希望司法能公正審理，也希望檢方不要參雜太多政治干預司法。」陳川傑聽完回應，「今天檢方有批評你嗎？我沒有制止發言，是想你可能有一口氣，不發不行，但希望接下來審理期間不要有太多情緒用詞」。

釋煌智委任律師另指，檢方去年九月三度搜索寺廟，疑似用新案名義蒐證，結果也沒搜到東西，最後查無實證簽結；今年一月底，承辦檢察官還私下到寺廟，未出示證件詢問寺內活動，屬不當偵查，凸顯檢察官對自己案件沒信心。但雄檢昨說「絕無此事」。