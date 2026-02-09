連燒北捷2廁所 台中大夫第自救會長涉縱火羈押禁見

72歲老翁曾世源2月8日北上在北捷大安森林公園站、善導寺站男廁所連續縱火，警方獲報後立即將他逮捕，今天上午移送台北地檢署複訊，檢方偵訊後認羅翁涉犯縱火、公共危險、恐嚇危害安全等罪，且有滅證及反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准。

檢警調查，曾世源2月8日上午從台中搭火車北上，在台北捷運大安森林公園站地下一樓男廁焚燒沾有汽油稻草，留下陳情信，搭公車到台北車站步行到北捷西門站，搭捷運至善導寺站，下午近2點以相同手法在男廁縱火。

由於曾世源犯案途中多次變換交通方式，預備衣物變裝，警方掌握行蹤，在林森南路、仁愛路口逮捕曾男。曾世源移送地檢署時，被問及放火是為了陳情嗎？不發一語，在警方戒護下步入北檢複訊。