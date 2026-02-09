快訊

年前拚一次！威力彩頭獎30連摃 下期上看13.5億元

自熱火鍋巨頭「自嗨鍋」瀕臨破產 曾創10分鐘售500萬桶紀錄

高市選舉狂勝讓北京好尷尬 彭博：習近平陷入兩難困境

台北捷運2廁所連續縱火 重劃區自救會長裁定羈押

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台中大夫第重劃區自救會長曾世源想讓社會關注土地糾紛，涉嫌在台北捷運大安森林公園站、善導寺站男廁連續縱火，警方依縱火、恐嚇公眾危安罪嫌將他移送複訊，檢方偵訊後認曾有滅證、反覆實施犯罪之虞聲請羈押，台北地院審理，今晚裁准羈押。

檢警調查，72歲的曾世源2月8日上午從台中搭火車北上，在台北捷運大安森林公園站地下一樓男廁焚燒沾有汽油稻草，留下陳情信，搭公車到台北車站步行到北捷西門站，再搭捷運至善導寺站，下午近2時以相同手法在男廁縱火。

曾犯案途中多次變換交通方式，預備衣物變裝，台北市警中正警一分局掌握行蹤，8日下午2時10分在林森南路、仁愛路口逮捕曾到案。

曾男落網聲稱，因不滿大夫第重劃區糾紛陳情多年無果，想進一步引起社會公眾關注，認為在首都台北行動較容易引起注意，曾說，他長期住台中豐原，曾北上監察院陳情，才在相對熟悉的善導寺站犯案，至於大安森林公園站是因曾跟朋友到附近逛過。

神岡大夫第重劃為自辦重劃，引用舊法規引爭議，曾有議員陪自救會向監察委員陳情，訴求台中市政府遵循憲法釋字739號市地重劃辦法，比照高雄大寮伍厝自辦重劃區，將不願參加重劃的地主剔除。

曾世源在2014年起成立自救會，不斷陳情、抗議、訴訟，他認為當地是高速公路豐原交流道特定區，原本有2條都市計畫道路要開闢，業者自辦重劃，地主只能分回5成7的土地，因此不願加入重劃。

大安森林公園 台北捷運 重劃區
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

盜用鄰居「柯基犬」照諷柯文哲被羈押 違反著作權法判刑4月

台中7旬男子涉北捷連續縱火案 北檢聲請羈押

陳情多年無果…連燒北捷2廁所！台中大夫第自救會長移送北檢畫面曝光

涉北捷連續縱火案 台中7旬老翁依「公共危險等罪」移送北檢

相關新聞

殺直系血親尊親屬刑度加重釋憲案...憲法法庭不受理 3大法官不同意

屏東縣陳姓男子與母親、胞弟長期被父親家暴，他持煙灰缸、剪刀殺死父親，被判刑7年半定讞，他委由律師認為刑法殺害直系血親尊親...

台北捷運2廁所連續縱火 重劃區自救會長裁定羈押

台中大夫第重劃區自救會長曾世源想讓社會關注土地糾紛，涉嫌在台北捷運大安森林公園站、善導寺站男廁連續縱火，警方依縱火、恐嚇...

民進黨立委林宜瑾涉詐領助理費持續審理中 助理獲緩刑判決理由曝

民進黨立委林宜瑾擔任議員及立委期間涉詐助理費1412萬餘元，台南地檢署依涉貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物及刑法使公務...

假借「無卡分期」騙101名大學生賺佣金 籃球教練得手256支手機遭判刑

台中市周姓男子是籃球教練，兼職手機買賣，他在2022年至2023年間因缺錢花用，假借「無卡分期」貸款，向中部地區大學生遊...

盜用鄰居「柯基犬」照諷柯文哲被羈押 違反著作權法判刑4月

民眾黨前主席柯文哲因京華城案羈押禁見，吳姓女子盜用鄭姓女子貼在臉書上飼養的柯基犬照片重製，貼在柯文哲羈押新聞報導下，台北...

民進黨立委林宜瑾涉詐領助理費1412萬元 助理認罪今獲判緩刑

民進黨立委林宜瑾擔任議員及立委期間涉詐助理費1412萬餘元，台南地檢署依涉貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物及刑法使公務...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。