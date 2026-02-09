快訊

台積電今收盤價只是「樓地板」？鉅額交易不只價格創高 最底價洩密

封關倒數外資買超247億元 買超這檔金控股6.2萬張高居第一名

北投湯屋男員工與女友離奇雙亡 檢警初步相驗結果曝

聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨立委林宜瑾涉詐領助理費持續審理中 助理獲緩刑判決理由曝

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

民進黨立委林宜瑾擔任議員及立委期間涉詐助理費1412萬餘元，台南地檢署依涉貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物及刑法使公務員登載不實等罪嫌提起公訴，黃姓女助理依偽證罪起訴，因黃女認罪，台南地院今天下午2時30分將黃女判刑6月、宣告緩刑2年。可上訴。

法院說明，林宜瑾、服務處黃姓女主任以人頭助理低薪高報或掛名助理等方式，虛構名冊詐取公帑，助理名冊中多人從未實際任職，卻仍長期被申報支領薪資，準備程序結束，合議庭期尚未訂定，將另行審結；前黃姓女助理為掩飾伯母（黃姓女主任）而虛偽證述，改簡式判決，今天先行宣判。

檢方起訴認定，黃女自2010年12月25日起擔任林宜瑾議員助理，2011年3月即離職擔任公司作業員後，即未再受聘從事議員助理工作，亦未領取助理薪資；林宜瑾卻指示女主任不依規定向市議會申報黃女異動，在黃女不知情的情況下，持續申報助理補助費共46萬5524元匯入其銀行帳號。

檢方偵辦林宜瑾案時，黃女為掩飾伯母，基於偽證犯意，2024年8月21日下午5時許以證人身分向檢察官證稱，2010年12月25日至2012年4月30日間有擔任林宜瑾助理，期間確實有實際做助理工作，並領取助理薪資；後來擔任作業員是做二休二，有空的時候還是會去擔任助理。

黃女當時證稱，擔任助理大約一年半，每月薪水3萬元，確實有領到助理薪資，錢都是跟伯母（黃姓女主任）拿現金，實際上帳戶狀況她不知道；至於為何擔任助理且同時擔任作業員，還是一樣領每月3萬元助理費用，她沒有問伯母。

黃女後來在林宜瑾案偵查中即自白承認犯行，檢方認定黃女具結不實證述，足以影響刑事案件偵查之正確性，並妨害國家司法權之正當行使，去年10月依偽證罪提起公訴，但請法院依刑法第172條規定減輕其刑。

法院審理時，黃女也認罪，考量黃女偵查中經告以具結效果及偽證罪責，命其於作證前朗讀結文後具結，已知悉偽證嚴重性，仍於具結後虛偽證述，增加偵查機關採證錯誤、判斷失平危險，造成司法資源之浪費及程序延滯，所為應予非難。

法院審酌，黃女偵查中即自白犯行，甚有悔意，且沒有前科，素行甚佳；復考量其犯罪動機、所為虛偽證述尚未實際影響司法權正確行使等，以及家庭、經濟等狀況，依偽證罪判刑6月，其經此偵審程序及刑之宣告後，當知警惕，信無再犯之虞，宣告緩刑2年。

至於林宜瑾在2009年8月1日迄2024年8月21日歷任台南縣議會第16屆議員、台南市議會第1至第3屆議員及立法院第10、11屆立法委員期間，利用職務上機會，以虛偽不實公費助理名冊及公費相關費用申請文書，詐取助理費用總計1412萬7388元，全案持續審理中。

台南市民進黨立委林宜瑾擔任議員及立委期間涉詐助理費1412萬餘元，台南地院持續審理中，今黃姓女助理偽證罪獲緩刑。本報資料照片
台南市民進黨立委林宜瑾擔任議員及立委期間涉詐助理費1412萬餘元，台南地院持續審理中，今黃姓女助理偽證罪獲緩刑。本報資料照片

林宜瑾 議員 薪資
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

民進黨立委林宜瑾涉詐領助理費1412萬元 助理認罪今獲判緩刑

林宜瑾塗銷兩國論？她酸：大前輩撐7天 賴系竟不到72小時

【重磅快評】林宜瑾悄撤兩國條例 羅生門外還有謎團待解

林宜瑾撤案「兩岸條例」修法遭否認 國民黨團：提案紀錄白紙黑字

相關新聞

假借「無卡分期」騙101名大學生賺佣金 籃球教練得手256支手機遭判刑

台中市周姓男子是籃球教練，兼職手機買賣，他在2022年至2023年間因缺錢花用，假借「無卡分期」貸款，向中部地區大學生遊...

盜用鄰居「柯基犬」照諷柯文哲被羈押 違反著作權法判刑4月

民眾黨前主席柯文哲因京華城案羈押禁見，吳姓女子盜用鄭姓女子貼在臉書上飼養的柯基犬照片重製，貼在柯文哲羈押新聞報導下，台北...

民進黨立委林宜瑾涉詐領助理費持續審理中 助理獲緩刑判決理由曝

民進黨立委林宜瑾擔任議員及立委期間涉詐助理費1412萬餘元，台南地檢署依涉貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物及刑法使公務...

民進黨立委林宜瑾涉詐領助理費1412萬元 助理認罪今獲判緩刑

民進黨立委林宜瑾擔任議員及立委期間涉詐助理費1412萬餘元，台南地檢署依涉貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物及刑法使公務...

北市議員陳怡君涉貪案還沒完 檢認一審判決「3人量刑過輕」上訴了

民進黨籍台北市議員陳怡君及其助理張惠霖涉詐領助理費384萬餘元，另涉關說建案收賄70萬餘元，連同人頭助理及建商等7人，日...

王梅英接高院院長...哽咽談已故父親 引黃仁勳名言強調痛苦使人謙卑

台灣高等法院今舉行新卸任院長交接典禮，由卸任司法院副秘書長王梅英接任高院院長一職。王梅英致詞感謝已故父親時，突然情緒豐沛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。