假借「無卡分期」騙101名大學生賺佣金 籃球教練得手256支手機遭判刑

台中市周姓男子是籃球教練，兼職手機買賣，他在2022年至2023年間因缺錢花用，假借「無卡分期」貸款，向中部地區大學生遊說借名代辦手機，以獲得每支手機千元的佣金，有101名大學生上當，周藉此獲得256支手機轉售，台中地院近日審結，依詐欺取財、偽造文書等罪論處，不得易科部分，判刑2年4月，得易科部分，判刑5年。

檢警調查，周姓男子是籃球教練，兼職從事手機買賣業務，在2022年間因需錢孔急，向中部地區楊姓大學等101人佯稱有業績需求，希望大學生協助他到通訊行辦理購買手機，並向融資公司以「無卡分期」方式貸款。

周男向大學生誆稱，辦出的手機交給他後，他會利用分期付款的漏洞，辦理手機退貨，而大學生可以拿到每支手機1500元的佣金，若有介紹其他人辦理的話，還有900元的佣金。

周男另利用其趙姓友人名義，與楊姓大學生等101人簽立「免責聲明暨手機轉讓協定」、「保密協議書」等文件，再引導大學生前往通訊行、融資公司辦理分期貸款，大學生取得手機交付給周男後，周男轉售牟利，因融資公司向大學生催討欠款，大學生才知受騙，通報檢警。

台中地院近日審結，認定周男以話術詐騙大學生，被害人數眾多，犯罪所得數額甚高，另外周男過去曾涉嫌偽造有價證券案，獲緩刑5年確定，但卻未見悔悟，犯下此案，量刑不宜輕縱，但考量周已與部分被害人達成和解，賠償損失，因此分別依偽造文書、詐欺取財等罪量刑。