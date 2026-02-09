快訊

台積電今收盤價只是「樓地板」？鉅額交易不只價格創高 最底價洩密

封關倒數外資買超247億元 買超這檔金控股6.2萬張高居第一名

北投湯屋男員工與女友離奇雙亡 檢警初步相驗結果曝

聽新聞
0:00 / 0:00

假借「無卡分期」騙101名大學生賺佣金 籃球教練得手256支手機遭判刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市周姓男子是籃球教練，兼職手機買賣，他在2022年至2023年間因缺錢花用，假借「無卡分期」貸款，向中部地區大學生遊說借名代辦手機，以獲得每支手機千元的佣金，有101名大學生上當，周藉此獲得256支手機轉售，台中地院近日審結，依詐欺取財、偽造文書等罪論處，不得易科部分，判刑2年4月，得易科部分，判刑5年。

檢警調查，周姓男子是籃球教練，兼職從事手機買賣業務，在2022年間因需錢孔急，向中部地區楊姓大學等101人佯稱有業績需求，希望大學生協助他到通訊行辦理購買手機，並向融資公司以「無卡分期」方式貸款。

周男向大學生誆稱，辦出的手機交給他後，他會利用分期付款的漏洞，辦理手機退貨，而大學生可以拿到每支手機1500元的佣金，若有介紹其他人辦理的話，還有900元的佣金。

周男另利用其趙姓友人名義，與楊姓大學生等101人簽立「免責聲明暨手機轉讓協定」、「保密協議書」等文件，再引導大學生前往通訊行、融資公司辦理分期貸款，大學生取得手機交付給周男後，周男轉售牟利，因融資公司向大學生催討欠款，大學生才知受騙，通報檢警。

台中地院近日審結，認定周男以話術詐騙大學生，被害人數眾多，犯罪所得數額甚高，另外周男過去曾涉嫌偽造有價證券案，獲緩刑5年確定，但卻未見悔悟，犯下此案，量刑不宜輕縱，但考量周已與部分被害人達成和解，賠償損失，因此分別依偽造文書、詐欺取財等罪量刑。

一審認定，不得易科罰金部分，應執行有期徒刑2年4月，可易科罰金部分，判刑5年，仍可上訴。

台中市周姓男子利用無卡分期為藉口，以佣金誘騙大學生辦手機，進而轉售牟利，台中地院判他2年4月徒刑。（本報資料照片）
台中市周姓男子利用無卡分期為藉口，以佣金誘騙大學生辦手機，進而轉售牟利，台中地院判他2年4月徒刑。（本報資料照片）

大學生 教練 偽造文書
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

籃球／U19籃球聯盟 朱宥丞「降維打擊」助Sonics奪冠 　

高雄男大生勇救遭怪男爆打老夫妻 擒人畫面成流量密碼警將公開表揚

身障大學生休退學率逐年上升 審計部要教育部改善

正常嗎？大學生分享一個月消費金額 網友嚇壞：以為多了個0

相關新聞

假借「無卡分期」騙101名大學生賺佣金 籃球教練得手256支手機遭判刑

台中市周姓男子是籃球教練，兼職手機買賣，他在2022年至2023年間因缺錢花用，假借「無卡分期」貸款，向中部地區大學生遊...

盜用鄰居「柯基犬」照諷柯文哲被羈押 違反著作權法判刑4月

民眾黨前主席柯文哲因京華城案羈押禁見，吳姓女子盜用鄭姓女子貼在臉書上飼養的柯基犬照片重製，貼在柯文哲羈押新聞報導下，台北...

民進黨立委林宜瑾涉詐領助理費持續審理中 助理獲緩刑判決理由曝

民進黨立委林宜瑾擔任議員及立委期間涉詐助理費1412萬餘元，台南地檢署依涉貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物及刑法使公務...

民進黨立委林宜瑾涉詐領助理費1412萬元 助理認罪今獲判緩刑

民進黨立委林宜瑾擔任議員及立委期間涉詐助理費1412萬餘元，台南地檢署依涉貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物及刑法使公務...

北市議員陳怡君涉貪案還沒完 檢認一審判決「3人量刑過輕」上訴了

民進黨籍台北市議員陳怡君及其助理張惠霖涉詐領助理費384萬餘元，另涉關說建案收賄70萬餘元，連同人頭助理及建商等7人，日...

王梅英接高院院長...哽咽談已故父親 引黃仁勳名言強調痛苦使人謙卑

台灣高等法院今舉行新卸任院長交接典禮，由卸任司法院副秘書長王梅英接任高院院長一職。王梅英致詞感謝已故父親時，突然情緒豐沛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。