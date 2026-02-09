快訊

盜用鄰居「柯基犬」照諷柯文哲被羈押 違反著作權法判刑4月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲因京華城案羈押禁見，吳姓女子盜用鄭姓女子貼在臉書上飼養的柯基照片重製，貼在柯文哲羈押新聞報導下，台北地院認為，吳女讓人把柯基犬與羈押的嫌犯聯想在一起，依違反著作權法判吳女有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。

鄭女另對吳女提附帶民事求償30萬元，法官判決吳女應賠鄭女5000元，刑事、民事2起官司可上訴。

吳女、鄭女是台北市某社宅的住戶，相處不睦，社宅社團870人的群組有人張貼「快訊／柯文哲遭收押禁見」的新聞後，吳女下載鄭女的柯基犬照片，在上方加註「柯基」2字，並在左邊放雞、鴨的圖片，還在下方寫「柯的律師一定會馬上提出抗告的」，鄭女提告，吳女被訴。

吳女坦承柯基犬是從鄭女的臉書下載重製，否認侵害著作權。吳女辯稱，她沒有營利，主要是透過時事討論來活絡鄰居感情，且侵害法益輕微，沒有實質違法性等。

不過，法官審理認為，吳女重製照片應是意在以「柯基」表示「柯文哲遭羈押」之意，一般社會大眾對於有人遭羈押，會認知是因犯刑案嫌疑重大，非榮耀之事，可引起負面聯想，因此，吳女於主觀上有醜化鄭女的目的，使鄰居聯想到飼主可能品行不端。

判決書指出，吳女將整隻狗貼在社團群組中，重製的著作與原作相比比例甚高，並非合理使用，對鄭女著作權與名譽權的侵害程度不輕，審酌吳女不尊重他人著作權、犯後始終否認犯罪等，依法判決。

民眾黨前主席柯文哲曾因京華城案遭羈押。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲曾因京華城案遭羈押。圖／聯合報系資料照片

柯基 柯文哲
