北市議員陳怡君涉貪案還沒完 檢認一審判決「3人量刑過輕」上訴了

民進黨籍台北市議員陳怡君及其助理張惠霖涉詐領助理費384萬餘元，另涉關說建案收賄70萬餘元，連同人頭助理及建商等7人，日前遭士林地院判刑6月至7年10月；其中，檢方認定陳怡君、張惠霖及建商胡偉良犯行量刑過輕，今提起上訴。

士林地檢署表示，陳怡君等7人涉嫌貪汙治罪條例等案，經士林地院判決有罪，檢察官收受判決後，針對陳怡君、張惠霖、胡偉良部分，認其等犯行影響社會公益、觀感甚巨，原審量刑過輕，難維社會公平正義，今依刑事訴訟法規定提起上訴，其他4人認原判無違誤，不提上訴。

判決指出，陳怡君擔任台北市議會第13、14屆市議員期間，明知未實際聘用陳的弟媳洪于涵、陳的表哥賀璽及張惠霖胞姊張家蓉擔任助理，卻藉3人提供的金融帳戶、提款卡、身分證件等資料，在聘書上偽造3人簽名署押，由不知情的研究室主任楊蕙綺製作不實文書，向台北市議會請領公費助理薪資及春節慰勞金等款項共384萬8468元。

過程中，洪于涵、賀璽、張家蓉雖同意掛名擔任人頭助理，但未授權陳怡君、張惠霖在聘書上代簽姓名；張惠霖另在領獲助理費後，陸續領出現金、開立支票，再轉存自身證券戶、不知情朱姓友人金融帳戶、張家蓉金融帳戶，以此層轉製造金流斷點，掩飾隱匿犯罪所得去向。

品嘉建設公司董事長胡偉良、時任總經理高明義，則為使該公司位於台北市大同區承德路上的「品嘉傳承」建案的建築執照、行道樹遷移、汙水審查、道路開挖許可、工地臨時用電許可等事務加速發展，由高明義延攬張惠霖擔任公司顧問，以每月支付「顧問費」方式行賄陳怡君，希望陳、張2人協助「關心」相關申請及審查進度。

張惠霖2023年8月起陸續透過陳怡君議員辦公室名義「敦促」北市府工務局、北水處加速業務審查，並替建案邀集市府局處和電信業者辦理臨時用電協調會，品嘉公司則於2023年8月起至2025年2月間每月匯款3萬9000餘元給張惠霖指定金融帳戶，行賄共70萬5894元。