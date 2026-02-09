王梅英接高院院長...哽咽談已故父親 引黃仁勳名言強調痛苦使人謙卑

台灣高等法院今舉行新卸任院長交接典禮，由卸任司法院副秘書長王梅英接任高院院長一職。王梅英致詞感謝已故父親時，突然情緒豐沛、語帶哽咽，她也引用輝達創辦人黃仁勳的一席話，強調痛苦叫人謙卑，她深刻的體認，面對外界的挑戰，只有保持獨立性和韌性，才能彰顯司法的價值。

王梅英表示，輝達創辦人黃仁勳去年11月在劍橋大學演講，他祝福在場的社會菁英不是希望他們更聰明、更創新或得到更多幸福，他則是說「希望你們經歷足夠的痛苦和折磨」，她深受激勵，雖然手中沒有輝達股票，但她有黃仁勳的祝福。

她說，過去一年多是她累積痛苦的股本最多的時候，期間對司法院及她個人都是非常時期，她在三長只有代理院長的時期來到司法院，每天的日常就是開數個會議、平均批閱80件公文、到立法院報告備詢、處理危機、做出行政決策，尤其是直接面對來自立法院、媒體及各方的指教和衝撞，是一次又一次的極限挑戰。

王梅英指出，她也非常感恩擁有這段經歷，因為「痛苦會叫人謙卑」，她謙卑的了解外界對司法的期盼是多麼的殷切，也讓她明白司法既脆弱又是如何強韌，健全的司法對台灣維護民主法治是多麼的重要，也讓她更深刻的體認，面對外界的挑戰，只有保持獨立性和韌性，才能彰顯司法的價值。

她說，正因為知道從哪裡來，才能清楚要往何處去，獲知要接任高院院長，面臨新的使命及挑戰誠惶誠恐、如履薄冰，高院是事實審的重鎮，菁英匯集，承審全國最重大的案件，高院審判和司法行政運作都相當成熟穩健，成為各級地方法院的指標，她有幸站在「巨人的肩膀上」接下任務，她向前輩致敬。

王梅英再引蘋果創辦人賈伯斯的話，「我之所以不斷地向前，是因為我熱愛我的工作」，她之所以還在這裡奮鬥，同學們都已經退休了，是因為她一直熱愛司法工作，希望法院不僅值得被信任，而且要確實讓人信任，法官不僅值得被尊敬，更受人尊敬，她會竭盡所能和高院團隊合作，提供良善的司法給付，提供同仁友善的工作環境，朝著標竿努力前進。

王梅英也指出，強調法院不斷面臨新的挑戰，我國司法正面臨資源匱乏危機，案件劇增、日益複雜，新的法律不斷推出，造成法院嚴重超載，承受前所未有的巨大壓力，縱使同仁焚膏繼晷，犧牲健康和家庭，還是影響司法給付的成果。

她說，她希望各界明白，這已經無關乎個人是否敬業，這已經是整個系統性的問題，我們願意為一個法治良好的國家付出多少司法成本呢？這是有一個具體數字，並以德國為例，是增加190億台幣，德國近年面臨司法負擔幾近崩潰的困境。

王梅英表示，2019年德國推出「法治國家協議重要改革計畫」，4年投入超過4億多歐元，用來大規模擴編人力、發展司法數位化轉型，包括增加司法官及同仁共2000名，4年之後實際增加為2500名，另德國在2023年又推出2.0版，她呼籲相關憲政機關，加以正視並鼎力支持改革。

王梅英最後說，如果她今天站在這個台上有榮耀的性質，她願將這份榮耀獻給過世、在天上的父親及天父，是他們教導「行公義、好憐憫、存謙卑的心」，讓她走到這裡，她會繼續遵循地往前走。

司法院代理院長謝銘洋表示，王梅英即戰力和危機處理能力一流，遇有重大事件都能在第一時間沉著應對，經歷立法院三個會期，沉著應戰、堅定地闡述司法院的立場，或是與各機關間的公務往來以及協調，都能化危機為轉機，讓人刮目相看。