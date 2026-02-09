捲霸凌爭議接任司法院秘書長 高金枝致歉：忘了院長的關心是一種壓力

台灣高等法院今舉行新卸任院長交接典禮，除卸任司法院副秘書長王梅英接下高院院長一職之外，捲入「職業霸凌」爭議的卸任院長高金枝也接任司法院秘書長，她致詞時特別表示，她忘了來自院長婆媽式的關心、叨念，其實是一種壓力，並向同事致歉。

高金枝先前爆出職場霸凌女法官，在女法官小孩在加護病房昏迷時，譏諷「就是你個性這麼急，你女兒才會這樣」，並提供前院長李彥文免費辦公室等爭議，但總統府於1月26日仍特任為司法院秘書長。

高金枝今致詞表示，三年又接近一個月在高院的日子，非常謝謝各界的批評，讓高院成長，謝謝各界的支持，讓高院茁壯，更謝謝高院同仁相信、願意並勇敢的改變，她沒有要求司法院增加員額，而是大力爭取法官員額，她和同仁一起積極前行，稍稍調節了案件量暴增下的嚴峻審判環境，但距離合理審判環境還有一段路要走，還有很多地方要優化，相信王梅英上任之後，一定會做得比她更好。

她說，大概三年一個月多來，她這個媽媽的個性，常婆婆媽媽式的一直在關心、叨念法官同仁，自以為是的叮嚀要運動、要吃飯、要休息、要趕快回家、要回家陪家人，卻忘記了出自院長的關心，其實是一種壓力，太多的要你們做什麼、做什麼，應該已經不是溫暖而是壓力，造成各位壓力藉此機會向大家抱歉，也謝謝各位的包容，但她還是要說一句話，就是「請大家要運動」。

高金枝指出，她藉這個機會借用俄國戲劇家康斯坦丁史坦尼斯拉夫斯基說的一句話，「Don't love you in the art，Love the art in you」，意思是「不要愛上藝術中的你，要愛你身上的藝術」，30多年的司法工作，她也一直提醒自己，不要把正義貼在身上表演，而是要放在心中實現，要誠實、要尊重生命的尊嚴和價值，期待將來的日子和司法院同仁共同努力。

司法院代理院長謝銘洋致詞時指出，高金枝三年多院長任期內大力爭取審判和行政人力，為減輕法官案件量的負擔，先後成立民事新案調解庭、刑事新案審查庭和金融專庭，透過第一關迅速刪減、調解，不再輪分給其他法官，有效減輕法官負擔，成效良好，其他法院也紛紛效法辦理。

他認為，高金枝對於新興科技，由其實運用在司法業務上的各項數位化變革，投入非常多的心血，大力推動AI課程，鼓勵同仁與時俱進學習、妥善使用。

謝銘洋說，高金枝不僅審判與行政經驗豐富，且能力非常強，他接任代理院長後，對於高金枝勇於面對問題、積極找出解決問題的方法，並加以落實的魄力和行動力，及對於科技新知的高接受度，深感佩服。