聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

民進黨籍山地原民立委伍麗華遭罷免提議案涉不實連署，屏東地檢署依違反個資法、選罷法等罪嫌起訴立委盧縣一、許宇甄等共9人。屏東地院分批傳喚被告開準備程序庭，今傳喚許宇甄，許宇甄庭訊否認犯罪，她說，她不知情，也沒人指示任何人抄寫。開庭結束後，許宇甄未從法院大門走出，卻從地檢署大門走出隨即上車離去。

國民黨不分區立委許宇甄時任國民黨組發會主委，許宇甄今庭訊說，她否認犯罪，她不知情，也沒有指任何人抄寫。全案屏東地檢署起訴9人，屏東地院陸續開準備程序庭，9人中已有6人認罪，立委盧縣一、該罷免案領銜人張芳碩、立委許宇甄，三人都不認罪。

今天開庭時雙方對於部分證據能力有爭執。許宇甄的律師說，對於檢方偵辦時提供給的相關對話紀錄，當時檢方沒有提供完整，對證人徐孟正在偵查中供述，部分證詞認為是傳聞證據，提供LINE對話紀錄不完整，沒日期，也看不出是不是連續對話，要求檢方提供完整對話紀錄。

屏檢認為，這是有證據能力，是從徐孟正手機icloud下載，徐孟正原先蘋果手機是家人送的生日禮物，這隻手機被許宇甄沒收了，所以徐孟正買另一隻新的蘋果手機，而這隻手機已遭北檢偵辦罷免立委陳瑩涉偽造文書案而扣押。

屏檢說，立委陳瑩罷免連署不實部分，北檢可能會併案。屏檢查出，罷免伍麗華的連署提議名冊中，有14份跟立委陳瑩案的提議名冊是相同的，這是當初連中選會都沒有發現的，也代表當初是一起抄寫。且經由跨縣市比對，調查站筆跡鑑定均為同一人抄。

屏檢也說，許宇甄辯護人主張對話紀錄不完整，代表對方有看過完整對話紀錄，應由對方提供。許宇甄律師則說，偵查時檢方未提供完整的對話紀錄，且刑事訴訟法規範，證據要由檢察官負實質舉證責任。

原告立委伍麗華委任律師說，對於許宇甄稱沒有指示抄寫，但全案其他被告認罪是由黨的高層指示抄寫，抄寫的地點是在黨中央，可見必有黨內高層有權利授意為之，認為許宇甄所說的不是事實。

今天庭訊結束後，許宇甄離開法院時，未走法院大門，反而從法院與地檢署相通通道後，從地檢署大門離開，媒體發現後，許宇甄隨即匆忙上車離去。

許宇甄 罷免 屏東
相關新聞

影／辦林岱樺涉貪案暗訪通法寺？律師批「不當偵查」 檢駁斥

高雄地檢署偵辦民進黨立委林岱樺詐領助理費一案，與林岱樺關係密切的通法寺住持釋煌智，被依背信、公益侵占等罪起訴，今高雄地院...

捲林岱樺詐領助理費案...通法寺住持開庭出招 控檢「毀佛謗寺滅僧」

高雄地檢署偵辦民進黨立委林岱樺詐領助理費一案，與林岱樺關係密切的通法寺住持釋煌智，也被依背信、公益侵占等罪起訴，今高雄地...

放火燒死刺青店老闆夫妻...開庭嗆「出獄殺光全家」 判無期定讞

屏東縣19歲男子許濸雄3年前在刺青店縱火害黃姓老闆夫妻喪命，法院審理期間，他還嗆家屬「出獄殺光全家」，一、二審均依殺人罪...

影／罷免伍麗華涉偽造文書案 立委許宇甄稱沒指示任何人抄寫

民進黨籍山地原民立委伍麗華遭罷免提議案涉不實連署，屏東地檢署依違反個資法、選罷法等罪嫌起訴立委盧縣一、許宇甄等共9人。屏...

曾嗆出獄後要殺光受害者全家…屏東刺青店2死縱火案 男子判無期徒刑定讞

屏東一間刺青工作室112年間遭19歲男子許濸雄縱火，造成黃姓老闆夫妻雙亡。一審依殺人罪判許男無期徒刑，死者家屬上訴求判死...

史上最豪華！太子集團案查扣「四大神獸」超跑…3月2日全球競標 資格一次看

為貫徹國家「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，展現政府剝奪犯罪所得、填補被害人損失之決心，法務部行政執行署台北分署受台北地檢...

