影／辦林岱樺涉貪案暗訪通法寺？律師批「不當偵查」 檢駁斥

高雄地檢署偵辦民進黨立委林岱樺詐領助理費一案，與林岱樺關係密切的通法寺住持釋煌智，被依背信、公益侵占等罪起訴，今高雄地院開準備庭，律師郝燮戈自爆去年9月通法寺又有第三度搜索，今年1月28日承辦檢察官甚至「暗訪」該寺，郝燮戈批評，這已是不當接觸，動機不明，呼籲檢方應回歸法庭攻防，不要做不當偵查。

雄檢反駁，承辦檢察官是基督徒，根本沒去通法寺，這是無端指控。

釋煌智被控以林岱樺父親名義成立「林三郎覺教基金會」，該會以弘揚佛法、慈善為主，實則下設林岱樺參選市長競選團隊，成員薪資由基金會支出，形同輔選團隊，因成立宗旨與實際工作內容無關，被檢方依背信、公益侵占等罪起訴。

今開庭時釋煌智一度哽咽，指控檢方將基金會慈善活動汙名化，用抹黑、抹黃等方式洩密給特定媒體帶風向，抹滅他人格，是在「毀佛、謗寺、滅僧」，懇求法院公正審理。

會後釋煌智提早自高雄地院另一大門離開，未按原定計畫受訪，委任律師郝燮戈代釋煌智訪問時，自爆去年9月18日檢方再度搜索通法寺，但蒐證內容與已起訴、正由法院審理的事實沒關，疑似用新案名義蒐證，結果也沒搜到東西，最後查無實證簽結。

郝燮戈還指承辦檢察官黃昭翰在案件移審後，於今年1月28日下午獨自前往通法寺，未出示證件、表明檢察官身分詢問志工寺內活動等細節，既然此案法院已經在審理，檢察官就不應該在接觸寺院人員，這才符合程序。

郝燮戈直言，黃昭翰根本是脫法偵查，事後寺方人員察覺他是承辦檢察官才制止；若檢察官針對起訴案件，應該有信心，根本沒必要暗訪寺廟蒐證，這凸顯檢察官對自己案件沒信心。

釋煌智律師團另提供書面聲明，指檢方應在案件起訴後回到法庭攻防，避免以他案名義影響程序分際及防禦權保障，將向法院聲請訊問筆錄、錄音錄影，釐清程序上爭議，以維護司法公信與程序正義。