捲林岱樺詐領助理費案...通法寺住持開庭出招 控檢「毀佛謗寺滅僧」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

通法寺住持<a href='/search/tagging/2/釋煌智' rel='釋煌智' data-rel='/2/240528' class='tag'><strong>釋煌智</strong></a>今天出庭，指控檢方洩密讓特定媒體抹黑、抹黃，是在「毀佛謗寺滅僧」。記者張議晨／攝影
通法寺住持釋煌智今天出庭，指控檢方洩密讓特定媒體抹黑、抹黃，是在「毀佛謗寺滅僧」。記者張議晨／攝影
高雄地檢署偵辦民進黨立委林岱樺詐領助理費一案，與林岱樺關係密切的通法寺住持釋煌智，也被依背信、公益侵占等罪起訴，今高雄地院開準備庭，首傳釋煌智到庭，他陳述時一度哽咽，控檢方參雜政治立場，根本是在「毀佛、謗寺、滅僧」，盼法院公正審理。

釋煌智被控以林岱樺父親名義成立「林三郎覺教基金會」，該會以弘揚佛法、慈善為主，實則下設林岱樺參選市長競選團隊，成員薪資由基金會支出，形同輔選團隊，因成立宗旨與實際工作內容無關，被檢方依背信、公益侵占等罪起訴。

林岱樺詐領助理費案，貪汙部分林岱樺及涉案助理已開完準備程序庭，釋煌智部分最後登場，今高雄地院首度傳喚釋煌智到庭，開庭前釋一度有話要說，抵達法院後又改口稱開完庭在跟社會報告。

對於檢方指控內容，釋煌智不爭執成立基金會目的及金流來源，但否認有盜取通法寺其他法師印章、身分證，另基金會雖被搜出有政策部、組織部等組織結構圖，但與選舉無關，27人是領基金會薪水，但從事慈善等利眾事業。

庭審最後，釋煌智有感而發，將去年3月歷經二度搜索以來的心情在法庭上大肆抒發；釋煌智指出，林三郎基金會成立以來捐款給仁武高中、高雄市警局，通法寺從未對外化緣，檢方偵辦卻將慈善作為汙名化，用抹黑、抹黃等方式洩密給特定媒體代風向，抹滅他人格。

釋煌智直言，這一案檢方若捨棄政治立場，還能辦下去嗎？騙票搜索，根本是在「毀佛、謗寺、滅僧」，承辦檢察官在延押庭上，續押理由竟然稱「會影響市長選舉」，這帶有政治立場的說法，以妨害司法公正。

釋煌智一度講到哽咽，最後又向承審法官陳川傑說「尊敬的審判長，希望司法能公正審理，也希望檢方也不要參雜太多政治干預司法」。

陳川傑聽完後則回應釋煌智，「今天檢方有批評你嗎？我沒有制止發言，是想你可能有一口氣，不發不行，但希望接下來審理期間，不要有太多情緒用詞。」

今天庭審約歷時1小時20分鐘結束，釋煌智另傳喚此案有關16名證人到庭，後續法院另訂庭期審理。

釋煌智 林岱樺 司法
