快訊

愛犬「整天死亡凝視飼主」 帶去檢查獸醫1句話全家嚇壞：史上最貴驗孕棒

陳情多年無果…連燒北捷2廁所！台中大夫第自救會長移送北檢畫面曝光

高市旋風獨霸！日本將重回自民黨「一強時代」？

聽新聞
0:00 / 0:00

放火燒死刺青店老闆夫妻...開庭嗆「出獄殺光全家」 判無期定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

屏東縣19歲男子許濸雄3年前在刺青店縱火害黃姓老闆夫妻喪命，法院審理期間，他還嗆家屬「出獄殺光全家」，一、二審均依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身，最高法院駁回上訴，全案定讞。

許濸雄曾三度到刺青店紋身，他2023年10月27日未事先告知就逕自到工作室。黃要求許離去，雙方發生口角爭執。許離開後心懷怨恨，同年10月29日凌晨3時許騎機車至屏東市中山路上加油站買汽油，再至某五金百貨行買1盒火柴。

許同日清晨4時25分許，到刺青店將汽油潑灑在停放在1樓大門外的2輛機車，並點燃火柴引火，隨即離開現場，火勢瞬間延燒至工作室，導致28歲陳姓老闆娘送醫不治，30歲黃姓老闆重傷，並於加護病房搶救8天後不治。

案發後警方逮捕許濸雄，他偵訊時稱自己有憂鬱症，只是要給對方警告，沒想到會鬧出人命。檢方偵辦後，將許嫌依殺人罪、放火燒毀現供人使用住宅未遂罪嫌起訴。

屏東地方法院一審審理時，許還曾嗆黃姓夫妻家屬要「殺光全家」，最終判處無期徒刑，引爆家屬怒火。檢方提上訴再度求處許死刑，高雄高分院審理後，仍維持無期徒刑。案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違背法令之處，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

屏東縣男子許濸雄縱火殺害刺青店老闆夫妻，最高法院判無期徒刑、褫奪公權終身定讞。圖／聯合報系資料照片
屏東縣男子許濸雄縱火殺害刺青店老闆夫妻，最高法院判無期徒刑、褫奪公權終身定讞。圖／聯合報系資料照片
屏東縣男子許濸雄縱火殺害刺青店老闆夫妻，最高法院判無期徒刑、褫奪公權終身定讞。圖／聯合報系資料照片
屏東縣男子許濸雄縱火殺害刺青店老闆夫妻，最高法院判無期徒刑、褫奪公權終身定讞。圖／聯合報系資料照片

屏東縣 老闆娘 無期徒刑
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

曾嗆出獄後要殺光受害者全家…屏東刺青店2死縱火案 男子判無期徒刑定讞

開撕家族還不夠！貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」

闖水庫獵捕穿山甲藏機車置物箱判6月上訴駁回 法官：不人道對待

小賈斯汀「只穿內褲」登葛萊美開唱！背部刺青首曝光獻給太太Hailey

相關新聞

影／辦林岱樺涉貪案暗訪通法寺？律師批「不當偵查」 檢駁斥

高雄地檢署偵辦民進黨立委林岱樺詐領助理費一案，與林岱樺關係密切的通法寺住持釋煌智，被依背信、公益侵占等罪起訴，今高雄地院...

捲林岱樺詐領助理費案...通法寺住持開庭出招 控檢「毀佛謗寺滅僧」

高雄地檢署偵辦民進黨立委林岱樺詐領助理費一案，與林岱樺關係密切的通法寺住持釋煌智，也被依背信、公益侵占等罪起訴，今高雄地...

放火燒死刺青店老闆夫妻...開庭嗆「出獄殺光全家」 判無期定讞

屏東縣19歲男子許濸雄3年前在刺青店縱火害黃姓老闆夫妻喪命，法院審理期間，他還嗆家屬「出獄殺光全家」，一、二審均依殺人罪...

影／罷免伍麗華涉偽造文書案 立委許宇甄稱沒指示任何人抄寫

民進黨籍山地原民立委伍麗華遭罷免提議案涉不實連署，屏東地檢署依違反個資法、選罷法等罪嫌起訴立委盧縣一、許宇甄等共9人。屏...

曾嗆出獄後要殺光受害者全家…屏東刺青店2死縱火案 男子判無期徒刑定讞

屏東一間刺青工作室112年間遭19歲男子許濸雄縱火，造成黃姓老闆夫妻雙亡。一審依殺人罪判許男無期徒刑，死者家屬上訴求判死...

史上最豪華！太子集團案查扣「四大神獸」超跑…3月2日全球競標 資格一次看

為貫徹國家「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，展現政府剝奪犯罪所得、填補被害人損失之決心，法務部行政執行署台北分署受台北地檢...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。