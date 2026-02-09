放火燒死刺青店老闆夫妻...開庭嗆「出獄殺光全家」 判無期定讞

屏東縣19歲男子許濸雄3年前在刺青店縱火害黃姓老闆夫妻喪命，法院審理期間，他還嗆家屬「出獄殺光全家」，一、二審均依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身，最高法院駁回上訴，全案定讞。

許濸雄曾三度到刺青店紋身，他2023年10月27日未事先告知就逕自到工作室。黃要求許離去，雙方發生口角爭執。許離開後心懷怨恨，同年10月29日凌晨3時許騎機車至屏東市中山路上加油站買汽油，再至某五金百貨行買1盒火柴。

許同日清晨4時25分許，到刺青店將汽油潑灑在停放在1樓大門外的2輛機車，並點燃火柴引火，隨即離開現場，火勢瞬間延燒至工作室，導致28歲陳姓老闆娘送醫不治，30歲黃姓老闆重傷，並於加護病房搶救8天後不治。

案發後警方逮捕許濸雄，他偵訊時稱自己有憂鬱症，只是要給對方警告，沒想到會鬧出人命。檢方偵辦後，將許嫌依殺人罪、放火燒毀現供人使用住宅未遂罪嫌起訴。