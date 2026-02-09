快訊

曾嗆出獄後要殺光受害者全家…屏東刺青店2死縱火案 男子判無期徒刑定讞

中央社／ 台北9日電

<a href='/search/tagging/2/屏東縣' rel='屏東縣' data-rel='/2/141327' class='tag'><strong>屏東縣</strong></a>許姓男子涉縱火殺害刺青店<a href='/search/tagging/2/老闆' rel='老闆' data-rel='/2/208701' class='tag'><strong>老闆</strong></a>夫妻，一審依殺人罪判許男無期徒刑，死者家屬上訴求判死刑，二審仍維持原判。最高法院日前駁回上訴定讞。圖／報系資料照
屏東縣許姓男子涉縱火殺害刺青店老闆夫妻，一審依殺人罪判許男無期徒刑，死者家屬上訴求判死刑，二審仍維持原判。最高法院日前駁回上訴定讞。圖／報系資料照
屏東一間刺青工作室112年間遭19歲男子許濸雄縱火，造成黃姓老闆夫妻雙亡。一審依殺人罪判許男無期徒刑，死者家屬上訴求判死刑，二審仍維持原判。最高法院日前駁回上訴定讞。

屏東地檢署起訴指出，許濸雄委託黃姓老闆刺青，曾3度前往工作室進行紋身，民國112年10月27日未事先預約便前往工作室，黃姓老闆請許男離去，雙方發生口角。同年10月29日清晨，許男對工作室外2輛重機潑灑汽油，並以火柴點燃離開現場，火勢瞬間延燒至工作室，黃姓老闆及妻子送醫雙雙不治。

屏檢於113年3月依殺人等罪嫌起訴許濸雄，這也是屏東縣首件進入國民法官審理的案件，一審屏東地方法院依殺人罪判處許男無期徒刑、褫奪公權終身。

受害者家屬獲悉後聲明，「期待的是死刑，但是卻不如預期，實在太輕了」。審理期間，許濸雄羈押時會客錄音檔就曾說「出獄後要殺全家，要殺光出庭作證的證人」，擔心日後要過著恐懼生活。

案經上訴二審，由台灣高等法院高雄分院審理，合議庭認為原審量刑並無不妥，114年10月間駁回上訴，維持原審無期徒刑判決。

檢察官不服判決結果提起上訴，最高法院審理後認為，判決並未違背法令，本月4日駁回上訴，全案確定。

