史上最豪華！太子集團案查扣「四大神獸」超跑…3月2日全球競標 資格一次看

台北分署拍賣車界譽為「四大神獸」的頂級超跑。圖／台北分署提供 為貫徹國家「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，展現政府剝奪犯罪所得、填補被害人損失之決心，法務部行政執行署台北分署受台北地檢署囑託，將於2026年3月2日（周一）上午10時30分在台灣警察專科學校舉辦盛大的「聯合打詐宣示儀式暨名車拍賣會」。

台北分署表示，本次拍賣標的物是檢察官偵辦「太子集團」被告陳志等人涉嫌非法吸金及詐欺案所查扣的車輛，共計33輛，其中包含備受全球收藏家矚目的「四大神獸」等級超跑，並開放全球買家競標，歡迎對頂級名車有興趣的民眾與收藏家把握機會，踴躍參與。

台北分署說，拍賣33輛名車陣容堪稱國內執行機關史上最豪華，其中最受矚目的焦點莫過於車界譽為「四大神獸」的頂級超跑，包括法國頂級手工跑車Bugatti Chiron Sport、法拉利馬王Ferrari LaFerrari、麥拉倫傳奇Mclaren P1及機能美學典範的保時捷Porsche 918 Spyder，此外，尚有勞斯萊斯Rolls-Royce Phantom、藍寶堅尼 Lamborghini Urus 等多款夢幻車款。

為讓國內外潛在買家能一睹名車風采，台北分署特別製作中、英文雙語版車輛介紹短影音，民眾可逕至分署官方網站或臉書（Facebook）粉絲專頁觀賞。

台北分署表示，詐欺犯罪侵害民眾財產安全甚鉅，政府對此採「零容忍」態度，透過檢察機關與行政執行機關的緊密合作，於偵查中即時變價扣押物，除可避免扣押物價值減損，更能將拍賣所得價金收歸國庫或發還被害人，具體落實司法正義。

台北分署說，本次活動將於3月2日上午9時起開放民眾登記及閱覽車輛，閱覽車輛時間至10時，應買登記時間則至10時20分，聯合打詐宣示儀式將於10時舉行，拍賣程序預計於10時30分開始。

台北分署提醒有意參與競標的民眾，請務必攜帶身分證件，並準備50萬元保證金，始得入場閱覽車輛及競標；為維持作業流暢，保證金僅限以經金融主管機關核准的金融業者為發票人之即期支票（抬頭：法務部行政執行署臺北分署）繳納，不接受現金或信用卡。拍定人須於當日下午2時前以匯款方式繳清尾款，詳細拍賣公告、車輛清冊及閱覽方式可在台北分署官網「拍賣公告」專區瀏覽。