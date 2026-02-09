快訊

00878與00919領軍…第一季股息18.6萬！存股哥清單全公開：0050助攻月月配現金流

2月4G、5G便宜資費懶人包／5G拚399元、這方案折扣2萬 4G吃到飽再漲價

高市大勝日經指數破56,000 法人推薦五大類概念股出列

聽新聞
0:00 / 0:00

史上最豪華！太子集團案查扣「四大神獸」超跑…3月2日全球競標 資格一次看

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北分署拍賣車界譽為「四大神獸」的頂級超跑。圖／台北分署提供
台北分署拍賣車界譽為「四大神獸」的頂級超跑。圖／台北分署提供
為貫徹國家「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，展現政府剝奪犯罪所得、填補被害人損失之決心，法務部行政執行署台北分署受台北地檢署囑託，將於2026年3月2日（周一）上午10時30分在台灣警察專科學校舉辦盛大的「聯合打詐宣示儀式暨名車拍賣會」。

台北分署表示，本次拍賣標的物是檢察官偵辦「太子集團」被告陳志等人涉嫌非法吸金及詐欺案所查扣的車輛，共計33輛，其中包含備受全球收藏家矚目的「四大神獸」等級超跑，並開放全球買家競標，歡迎對頂級名車有興趣的民眾與收藏家把握機會，踴躍參與。

台北分署說，拍賣33輛名車陣容堪稱國內執行機關史上最豪華，其中最受矚目的焦點莫過於車界譽為「四大神獸」的頂級超跑，包括法國頂級手工跑車Bugatti Chiron Sport、法拉利馬王Ferrari LaFerrari、麥拉倫傳奇Mclaren P1及機能美學典範的保時捷Porsche 918 Spyder，此外，尚有勞斯萊斯Rolls-Royce Phantom、藍寶堅尼 Lamborghini Urus 等多款夢幻車款。

為讓國內外潛在買家能一睹名車風采，台北分署特別製作中、英文雙語版車輛介紹短影音，民眾可逕至分署官方網站臉書（Facebook）粉絲專頁觀賞。

台北分署表示，詐欺犯罪侵害民眾財產安全甚鉅，政府對此採「零容忍」態度，透過檢察機關與行政執行機關的緊密合作，於偵查中即時變價扣押物，除可避免扣押物價值減損，更能將拍賣所得價金收歸國庫或發還被害人，具體落實司法正義。

台北分署說，本次活動將於3月2日上午9時起開放民眾登記及閱覽車輛，閱覽車輛時間至10時，應買登記時間則至10時20分，聯合打詐宣示儀式將於10時舉行，拍賣程序預計於10時30分開始。

台北分署提醒有意參與競標的民眾，請務必攜帶身分證件，並準備50萬元保證金，始得入場閱覽車輛及競標；為維持作業流暢，保證金僅限以經金融主管機關核准的金融業者為發票人之即期支票（抬頭：法務部行政執行署臺北分署）繳納，不接受現金或信用卡。拍定人須於當日下午2時前以匯款方式繳清尾款，詳細拍賣公告、車輛清冊及閱覽方式可在台北分署官網「拍賣公告」專區瀏覽。

台北分署拍賣車界譽為「四大神獸」的保時捷 PORSCHE 918 Spyder頂級超跑。圖／台北分署提供
台北分署拍賣車界譽為「四大神獸」的保時捷 PORSCHE 918 Spyder頂級超跑。圖／台北分署提供
台北分署拍賣車界譽為「四大神獸」的麥拉倫傳奇Mclaren P1頂級超跑。圖／台北分署提供
台北分署拍賣車界譽為「四大神獸」的麥拉倫傳奇Mclaren P1頂級超跑。圖／台北分署提供
台北分署拍賣車界譽為「四大神獸」的法拉利馬王 FERRARI LaFerrari頂級超跑。圖／台北分署提供
台北分署拍賣車界譽為「四大神獸」的法拉利馬王 FERRARI LaFerrari頂級超跑。圖／台北分署提供
台北分署拍賣車界譽為「四大神獸」的法國頂級手工跑車 BUGATTI Chiron Sport頂級超跑。圖／台北分署提供
台北分署拍賣車界譽為「四大神獸」的法國頂級手工跑車 BUGATTI Chiron Sport頂級超跑。圖／台北分署提供

詐欺 打詐 太子集團
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

太子集團陳志引渡大陸後 柬埔寨詐騙點境況如何？他嘆打擊僅「作秀」

太子集團陳志抓返北京後…陸公安部官員 赴柬埔寨推進電詐整治

住養鯊豪宅、擁6飛機、女兒彈金鋼琴…網傳陳志四川網紅妻炫富

陸特警押解太子集團首腦陳志 下機時被脫頭套、模樣狼狽

相關新聞

太子集團案查扣「四大神獸」超跑…3月2日全球競標 資格一次看

為貫徹國家「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，展現政府剝奪犯罪所得、填補被害人損失之決心，法務部行政執行署台北分署受台北地檢...

利用父喪受賄10萬奠儀判毒犯無罪 前法官獲准假釋…本周出獄過年

花蓮高分院前法官林德盛審理曾姓男子販毒案，利用父喪收取曾妻致贈的10萬元奠儀，將曾改判無罪，依貪汙、洩密罪判刑10年6月...

UBike撞法拉利賠慘了 騎公共自行車注意2大法律地雷

YouBike成為都會區穿梭的綠色血管，隱藏在便捷背後的，卻是逐年攀升的事故數據。去年5月，新北市發生一起令人遺憾的悲劇。 一名58歲代課老師在騎乘YouBike下大漢橋時，因違規跨越槽化線切換車道，導致後方機車騎士閃避不及撞上身亡；同年12月，台南一名11歲男童在左轉時與千萬法拉利擦撞，車頭底盤被刮花，面臨至少10萬元起跳的維修費。

台南男大生傳狐獴交配照片給女同學稱「可愛」 挨告跟騷喊冤仍判拘役

張姓男大生在補習班透過社群媒體傳訊詢問一名女同學問題，女生好心回答，他卻開始傳送「早安女人、晚安女人」，更傳狐獴交配照片...

離婚後搬出前妻名下房…他想拿回12生肖套幣遭拒 找鎖匠開門進屋下場曝光

許姓男子離婚搬離住處後1個多月，跟前妻說要回去拿回十二生肖套幣遭拒絕。許男找不知情鎖匠開門進屋，但因為房子在前妻名下挨告...

警界彭于晏原有望派巡官 逮捕酒駕男竟窩在他女友房5小時毀前程

台南市警第二分局中正派出所黃姓警員綽號是「二分局彭于晏」，過去屢次眼尖攔查酒醉駕駛，是分局公認的酒駕殺手；沒想到他被控去...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。