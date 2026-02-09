台南男大生傳狐獴交配照片給女同學稱「可愛」 挨告跟騷喊冤仍判拘役

法院認定，張姓男大生欲以動物可愛形容，可傳送單隻或一群狐獴照片。狐獴示意圖／本報資料照片 張姓男大生在補習班透過社群媒體傳訊詢問一名女同學問題，女生好心回答，他卻開始傳送「早安女人、晚安女人」，更傳狐獴交配照片稱「這妳」等訊息；女生報案提告，張否認犯行，辯稱只是形容女生可愛，台南地院不予採信，依跟蹤騷擾罪判處拘役15天。可上訴。

判決書指出，台南市一所大學一年級張姓男大生在補習班補習時，對一名女同學心生好感，透過社群媒體Threads跟女生搭訕，表明是同一間補習班的學生，向女生請教補習班的規定等問題；女生好心回答，也接受張追蹤她的Instagram，互通訊息。

張在第一周跟女生互動十分正常，但自去年9月25日凌晨2時起，傳送「早安女人」，之後又傳「晚安女人」；女生覺得不對勁，已讀不回，張將訊息收回，隔天早上卻又傳「早安女人」，下午5時許更傳一張動物交配的照片，之後再傳二隻狐獴交配照片。

張傳照片並說「那隻狐獴是妳」，女生均已讀不回，過了幾分鐘後，張竟自行回覆圖片說「這妳」，女生詢問「你傳這張到底是什麼意思」，張稱「那是我去一間咖啡廳看到的照片，覺得有趣才分享給妳」，並不斷解釋為什麼傳那張照片，聲稱是形容女生「可愛」。

女生回覆「是可愛，還是可以做愛？」認為張意圖騷擾，向補習班主任反應，並持所有訊息證據向警方報案提告。張姓男大生矢口否認犯行，辯稱傳送「早安、晚安」訊息只是跟朋友打招呼的習慣，男生就傳「早安男人」、「晚安男人」。

張聲稱傳送二隻狐獴一前一後緊貼照片，加上「這你」文字 訊息，只是要表明女生與狐獴一樣很可愛；另外，「狐獴先生」是一間咖啡廳，二隻狐獴一前一後的照片，咖啡店老板說是狐獴表達親暱友好的方式，不是交配，不認為自己的行為有違法。

辯護律師也稱女生並無明顯不安或恐懼，亦未對張表示拒絕或不適，張傳送狐獴照片後即未再有何騷擾行為，本案並不符合反覆性。

法院傳喚「狐獴先生」陳姓負責人到案，陳證稱店裡有養狐獴，親暱時會抱在一起，照片中狐獴的動作有可能是交配動作，如果在交配確實就是這個動作；認定照片固然可能有表達親暱之意，但無法排除狐獴交配可能，張徒憑己意解釋，自不足採。

法院認定，張與女同學並不熟識，更談不上交情，恣意傳訊，見女生並未回應，應知所克制，以示尊重；張欲以動物可愛形容，可傳送單隻或一群狐獴照片，卻傳送一前一後交疊的狐獴交配照片，更傳送「這你」，整體觀之，時間雖短，次數非少，自屬反覆。

法院審酌，張已造成女生害怕，嚴重影響日常生活，使女生心生畏怖，侵害安穩生活權利，影響日常生活與社會活動，逾越社會通念所能容忍界限；考量張從未表達歉意、難認悔悟犯後態度，就讀大學一年級、獨居等家庭經濟狀況，依跟蹤騷擾罪判處拘役15日。