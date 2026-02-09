快訊

離婚後搬出前妻名下房…他想拿回12生肖套幣遭拒 找鎖匠開門進屋下場曝光

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

許姓男子離婚搬離住處後1個多月，跟前妻說要回去拿回十二生肖套幣遭拒絕。許男找不知情鎖匠開門進屋，但因為房子在前妻名下挨告。法官審理後，依侵入住宅罪處拘役20日，可易科罰金2萬元。全案可上訴。

判決指出，許姓男子與胡姓女子原為夫妻，2024年12月間離婚。許男搬離登記在胡女名下的房屋後，2025年1月26日傳送訊息給胡女，表示他的十二生肖套幣忘了帶走，想要進到屋內拿取，但遭胡女拒絕。

許男到了胡女的住處時，因為胡女已更換房屋大門的門鎖，許男無法進屋，因此聯繫不知情的鎖匠到場，把門打開。

許男進屋後，發現他與胡女生育的兒子在家，他未告來意及取得同意，擅自進入屋內拿走十二生肖套幣。胡女事後報案，基隆地檢署檢察官偵查後，認定許男涉犯刑法第306條第1項無故侵入住宅罪嫌，向基隆地方法院聲請簡易處刑。

法官審理後指出，許男既已與胡女離婚，並搬離胡女名下住處，且遷出戶籍，已非住居權人。胡女已更換門鎖，並拒絕許男進屋，許竟利用不知情鎖匠開鎖，擅自開門進屋，手段顯非正當，也難認有正當理由，依侵入住宅罪處拘役20日，如易科罰金，以1千元折算1日。

許姓男子離婚後，跟前妻說要回去拿回十二生肖套幣遭拒絕。許男找不知情鎖匠開門進屋，法官審理後，依侵入住宅罪處拘役20日，可易科罰金2萬元。聯合報系資料照
