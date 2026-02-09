利用父喪受賄10萬奠儀判毒犯無罪 前法官獲准假釋…本周出獄過年

花蓮高分院前法官林德盛審理曾姓男子販毒案，利用父喪收取曾妻致贈的10萬元奠儀，將曾改判無罪，依貪汙、洩密罪判刑10年6月確定，入監服刑。林申請假釋，法務部矯正署假釋審議委員會日前核准，林德盛本周可出獄返家過年。

司法官學院23期結業的林德盛，2006年承審曾姓男子販毒案，曾一審判刑20年，因曾的江姓妻子認識時任花蓮縣警局吉安分局刑事小隊長王文俊，經王的牽線再認識林德盛。

林德盛指導江女撤回刑責較輕的轉讓毒品案上訴，讓曾先發監執行，以避免重罪羈押，2007年林德盛逢父喪，江女贈送10萬元奠儀，超過一般行情，林在未宣判前，將曾男無罪結果洩露給江女，宣判時曾果然被改判無罪。