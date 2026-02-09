快訊

00878與00919領軍…第一季股息18.6萬！存股哥清單全公開：0050助攻月月配現金流

2月4G、5G便宜資費懶人包／5G拚399元、這方案折扣2萬 4G吃到飽再漲價

高市大勝日經指數破56,000 法人推薦五大類概念股出列

聽新聞
0:00 / 0:00

利用父喪受賄10萬奠儀判毒犯無罪 前法官獲准假釋…本周出獄過年

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

花蓮高分院前法官林德盛審理曾姓男子販毒案，利用父喪收取曾妻致贈的10萬元奠儀，將曾改判無罪，依貪汙、洩密罪判刑10年6月確定，入監服刑。林申請假釋，法務部矯正署假釋審議委員會日前核准，林德盛本周可出獄返家過年。

司法官學院23期結業的林德盛，2006年承審曾姓男子販毒案，曾一審判刑20年，因曾的江姓妻子認識時任花蓮縣警局吉安分局刑事小隊長王文俊，經王的牽線再認識林德盛。

林德盛指導江女撤回刑責較輕的轉讓毒品案上訴，讓曾先發監執行，以避免重罪羈押，2007年林德盛逢父喪，江女贈送10萬元奠儀，超過一般行情，林在未宣判前，將曾男無罪結果洩露給江女，宣判時曾果然被改判無罪。

不過，曾的販毒案後來遭最高法院撤銷，改判有期徒刑8年確定，曾2010年時逃亡大陸隔年死亡，曾妻不滿花錢仍未躲掉官司，告發林德盛收賄，花蓮地檢署2013年依貪汙、洩密罪起訴林德盛，林貪汙、洩密2案裁定應執行有期徒刑10年6月。

花蓮高分院前法官林德盛。圖／聯合報系資料照片
花蓮高分院前法官林德盛。圖／聯合報系資料照片

司法官 花蓮 貪汙
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

刑警替地下錢莊查個資追債一審無罪 二審逆轉重判10年半

曾是全國最年輕鄉長枋寮鄉前鄉長陳亞麟 屏東地院依貪汙判處8年

印度男女殺人犯獄中相識相戀 獲准假釋15天返鄉成親

電影情節真實上演？印度男女殺人犯獄中相戀 獲准假釋回家成親

相關新聞

史上最豪華！太子集團案查扣「四大神獸」超跑…3月2日全球競標 資格一次看

為貫徹國家「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，展現政府剝奪犯罪所得、填補被害人損失之決心，法務部行政執行署台北分署受台北地檢...

利用父喪受賄10萬奠儀判毒犯無罪 前法官獲准假釋…本周出獄過年

花蓮高分院前法官林德盛審理曾姓男子販毒案，利用父喪收取曾妻致贈的10萬元奠儀，將曾改判無罪，依貪汙、洩密罪判刑10年6月...

UBike撞法拉利賠慘了 騎公共自行車注意2大法律地雷

YouBike成為都會區穿梭的綠色血管，隱藏在便捷背後的，卻是逐年攀升的事故數據。去年5月，新北市發生一起令人遺憾的悲劇。 一名58歲代課老師在騎乘YouBike下大漢橋時，因違規跨越槽化線切換車道，導致後方機車騎士閃避不及撞上身亡；同年12月，台南一名11歲男童在左轉時與千萬法拉利擦撞，車頭底盤被刮花，面臨至少10萬元起跳的維修費。

台南男大生傳狐獴交配照片給女同學稱「可愛」 挨告跟騷喊冤仍判拘役

張姓男大生在補習班透過社群媒體傳訊詢問一名女同學問題，女生好心回答，他卻開始傳送「早安女人、晚安女人」，更傳狐獴交配照片...

離婚後搬出前妻名下房…他想拿回12生肖套幣遭拒 找鎖匠開門進屋下場曝光

許姓男子離婚搬離住處後1個多月，跟前妻說要回去拿回十二生肖套幣遭拒絕。許男找不知情鎖匠開門進屋，但因為房子在前妻名下挨告...

警界彭于晏原有望派巡官 逮捕酒駕男竟窩在他女友房5小時毀前程

台南市警第二分局中正派出所黃姓警員綽號是「二分局彭于晏」，過去屢次眼尖攔查酒醉駕駛，是分局公認的酒駕殺手；沒想到他被控去...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。