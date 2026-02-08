未滿6月大男嬰遭生父母凌虐至顱骨骨折、腦神經嚴重受損 南檢雙雙起訴

梁姓男童在未滿6個月大時，便遭生父、生母施虐至顱骨骨折、多處腦出血、腦部組織損傷、嚴重神經功能受損等重大難治傷害，醫院查出梁童傷勢有異，通報市府及警方偵辦；台南地檢署認定梁童生父、生母否認犯行，辯詞與傷勢不符，均依妨害幼童發育罪提起公訴。

起訴書指出，梁姓男子、葉姓女子分別為去年1月出生的梁姓男童生父、生母，3人共同住在台南市善化區，平時由葉女擔任兒子主要照顧者；去年6月，梁與葉女明知兒子僅是未滿6月大的嬰幼兒，竟以不詳方式對其施虐。

梁童因此受到右側頂部頭皮水腫、右側頂部頭骨骨折、雙側慢性硬腦膜下出血及右側急性硬腦膜下出血、雙側急性𧊀蛛網膜下出血、雙側頂葉及枕葉腦實質損傷、右眼視網膜出血、右頂葉顱骨骨折等傷害，並因受虐性腦傷導致嚴重之神經功能受損，屬於重大不治或難治重傷害。

梁童去年6月4日晚間10時許出現發燒、嘔吐、意識改變等症狀，生父、生母才趕緊將他送醫治療；案經成大醫院診治，認為梁童傷勢符合受虐性腦傷的三合症，確認屬於兒少虐待情況。

醫院診斷，梁童因受虐性腦傷而有重大的腦部受損及對應的嚴重神經功能受損，即便透過積極的復健，其功能改善極為有限，顯示其神經功能也有極嚴重且難治的影響，符合神經系統的重大不治或難治之重傷；台南市政府及善化警分局將梁父、葉母移送偵辦。

檢方偵訊時，梁父否認犯行，辯稱兒子是在送醫前一日下午自安撫椅上跌落，頭撞到床板，當下立刻抱起，查看無傷勢，就只有摔那一次而已；葉母也否認犯行，辯稱兒子是在6月3日傍晚約5時至6時間，從安撫椅上摔落撞到地板，當下查看身上無外傷，就只有摔那一次而已。

檢方認為，2人辯詞與梁童傷勢嚴重及骨折位置未符，且即使是100公分的跌落，除非有極高速的加速減速或是劇烈外力，否則對孩童不會有明顯傷害；2人所稱的安撫椅高度為50公分，佐證辯稱梁童傷勢是自安撫椅上跌落所造成，無足採信。

依據善化分局偵查隊查訪表，梁父、葉母鄰居在去年5月底某日半夜1時許，有聽到小孩哭聲，且哭很久；加上台南市警局暨性侵害防治中心去年12月24日訪視報告，以及梁父曾因家庭暴力行為遭通報及聲請簡易判決處刑，且是施用毒品慣犯等，認定2人虐童犯行明確。

檢方指出，梁父、葉母均涉犯兒童及少年福利與權益保障法、刑法成年人故意對兒童犯傷害致人重傷、修正前刑法對未滿7歲之人施以凌虐妨害其身心健全發育致重傷等罪嫌，屬一行為觸犯數罪名，應從一重論斷。