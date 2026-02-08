鄰居炒花生 掉水桶噪音擾人 男子錄97段音檔 法官判賠10萬

彰化縣陳姓男子與張姓男子夫婦是住三合院的鄰居，陳男控訴張男夫婦不分晝夜製造敲擊、水桶、鍋碗瓢盆掉落、大力開關門、唱歌等噪音，讓有僵直性脊椎炎的他長期無法安眠，氣得求償30萬元；但張男夫婦則說，敲擊聲是工作需求要炒花生，彰化地方法院法官認為陳男的確受噪音侵擾，張男夫婦需賠償10萬元。

判決書指出，陳男指控同住在三合院的張姓夫婦從2023年2月起就經常製造敲擊、碰撞、大力開關門、大聲交談等各種噪音，同年5月曾報警，但張男夫婦仍不聽勸，他又向環保局通報，但張男於7月某日晚間9點多又以吼叫方式製造噪音，他再度報警勸導，並提告，開庭期間法官也給對方一個月改進機會，但張男夫婦仍未改善。

陳男說，他有僵直性脊椎炎，須安心靜養，但張男夫婦不分日夜不斷製造噪音，常讓他夜不能寐，整天心神不寧，嚴重影響生活及身心健康，因此提告求償30萬元。

陳男甚至錄下從2023年8月到2024年12月共97段音檔，張男夫婦製造的噪音包括不明敲擊聲、水桶掉落聲、碗盤、器具掉落聲、機械運轉聲、交談聲等。

不過張男辯稱，陳男認為的噪音皆是平日正常生活發出的聲音，因為要去工作，早上起來需要做飯吃，並非故意發出噪音，並認為陳男提供的音檔有的並非真實，張妻也說，陳男錄的聲音有的是晚上抽油煙機、抽水馬達聲音，馬達運作時間並不一定，且因工作需要，會在早上炒花生，音檔中的敲擊聲是炒花生的聲音。