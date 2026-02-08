疑工程承包舊恨加尾牙敬酒起口角 老闆吃到一半遭痛毆押走後丟包
高雄大寮區某工程行昨晚舉辦尾牙宴，邀請中下游包商與會，席間郭姓男子敬酒時疑先前承包工程舊恨和人起口角，林姓老闆出面調解，郭倖然離去，又撂約9人持棍棒到場，痛毆林男押上車，後丟包堤防，幸林男送醫無生命危險，警方漏夜逮郭等10人到案。
林園警分局調查，位於大寮區光明路二段的某工程行昨晚舉辦公司尾牙，邀請中下游包商參加；席間，曾是工程行下包廠商的郭姓男子（37歲）逐桌敬酒時，疑和工程行的員工起口角，雙方槓了起來。
身為東道主的工程行老闆林姓男子（48歲）出面居中調解，疑喝酒說話大聲了些，引起郭男不滿，憤而離席。
沒料，郭男因先前承包工程已和林男鬧得不愉快，尾牙宴口角又氣憤難消，在晚間10時許撂了約9名手下員工持棍棒折返現場，在眾目睽睽之下，動手毆打林男及勸阻者，後將頭破血流的林男押上車帶走。
林男於凌晨12點多被郭男釋放在林園區堤防路，所幸傷勢不嚴重，林男被丟包後，去電告知妻子，妻子報警，警方前往帶人，發現林頭部受傷意識清楚，隨即協助就醫無生命危險。
警方事後循線追人，查出郭男等10人涉案，郭男被警方通知到案後否認犯行，因林男傷勢主要在頭部，警方已報請檢察官依殺人未遂罪指揮偵辦，當場逕行拘提郭男，警方陸續逮捕其他涉案9人；全案警詢後依殺人未遂、妨害自由、聚眾鬥毆、傷害、毀損罪移送高雄地檢署偵辦。
