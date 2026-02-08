台中貨車司機清晨酒駕 撞破民宅鐵卷門 警公共危險送辦

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市魏姓男子今天清晨7時許，酒後駕駛貨車西區樂群街時，疑不勝酒力，撞進路旁民宅，將民宅鐵捲門撞壞，警方獲報到場酒測，發現魏男酒精濃度已嚴重超標，將魏男帶回警詢後，將依公共危險罪送辦。

第一警分局在今天清晨7時47分獲報，西區樂群街有貨車衝撞民宅案件，經查，魏姓男子（50歲）駕駛貨車，由柳川東路二段沿四維街往大明街方向行駛，疑酒駕不勝酒力，先擦撞停放於路邊機車後，再直行撞入樂群街與四維街口之民宅。

魏男輕微擦挫傷未就醫，現場無其他人員傷亡，經酒測發現，魏男酒測值已達每公升0.89毫克，已超過法定標準值，警詢後依酒後駕車公共危險罪，已依法逮捕，帶回偵辦。

第一警分局呼籲，用路人切勿酒後駕車，酒駕零容忍已是全民共識，警方將持續加強取締酒駕勤務，以確保用路人交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市魏姓男子今天清晨酒後開貨車，撞進西區民宅內，將鐵捲門撞壞。記者陳宏睿／翻攝
